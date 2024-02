FORMELLO – Luis Alberto e Immobile all’assalto dell’Atalanta, Lazzari favorito su Pellegrini

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

È andata in scena la rifinitura della vigilia nel centro sportivo di Formello per la Lazio di Maurizio Sarri. Domani alle ore 18:00 la sfida contro l’Atalanta per il quarto posto, la formazione di Gian Piero Gasperini sopravanza i biancocelesti di due lunghezze. In ballo, oltre alla posizione in classifica, c’è anche lo scontro diretto che vede al momento la Lazio in vantaggio in virtù del 3-2 dello stadio olimpico durante il girone di andata. Soliti dubbi per il tecnico toscano che sembra aver sciolto le riserve quando mancano 24 ore al fischio di inizio dell’arbitro campano Marco Guida. A guidare l’attacco ci sarà Ciro Immobile, il capitano Bianco celeste a scontato la giornata di squalifica contro contro il Napoli e vuole riprendersi il fronte offensivo della squadra e tornare al goal sua che manca dalla prima giornata contro il Lecce. Ai lati del napoletano è certa una maglia dal primo minuto per Felipe Anderson, in mattinata c’è stato un ballottaggio fra Pedro e Isaksen che non dovrebbe riservare sorprese con il danese a partire dal primo minuto e lo spagnolo come arma da utilizzare in corso di partita. A centrocampo nessun problema per Nicoló Rovella, l’ex regista del Monza si allena regolarmente con i compagni e sarà lui a dirigere l’orchestra in mediana, alla sua destra si muoverà Matteo Guendouzi e a sinistra Luis Alberto. Si attendono risposte importanti dallo spagnolo che è rimasto in bilico con Matias Vecino pronto a rubargli il posto, Sarri però ha fiducia nel suo numero 10 ed è convinto che le fortune della Lazio passano attraverso i suoi piedi. La scelta di tenere l’uruguagio in panchina è da interpretare soprattutto come un jolly da poter utilizzare in corso d’opera in tutte le posizioni del centrocampo. In difesa non ci sarà Patric, il centrale è in Spagna per riprendersi dalla sublussazione alla spalla ma continuerà a parlare parlare iberico la retroguardia con Mario Gila confermato al fianco di Alessio Romagnoli a protezione di Ivan Provedel. L’ultimo ballottaggio di giornata è sulle corsie laterali con Manuel lazzari e Luca Pellegrini a contendersi una maglia da titolare, l’ex terzino della SPAL è favorito e andrà a duello con il rispettivo dirimpettaio orobico Ruggeri. Questo comporta inevitabilmente lo spostamento di Adam Marušić sulla corsia di sinistra dove affronterà Holm. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Cagliari, in diffida ci sono: Romagnoli, Pellegrini, Rovella e Vecino.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Hysaj, Casale, Ruggeri, Pellegrini; Vecino, Kamada; Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk (Koopmeiners); De Ketelaere, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Toli, Palomino, Bakker, Hateboer, Zappacosta, Pasalic, Adopo, Muriel, Touré.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Assistenti: De Meo – Capaldo

IV uomo: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Mariani

