Infortunio per un titolare del Bayern: c’è il comunicato ufficiale. È in dubbio per la Lazio.

Brutte notizie per il Bayern Monaco un po’ meno per la Lazio, infatti la squadra bavarese durante la partita di Bundesliga, poi vinta per 3-1 contro i rivali del Borussia Mönchengladbach, ha dovuto sostituire all’85° Alphonso Davies, terzino canadese, in seguito ad un infortunio al ginocchio. Nella conferenza stampa post-partita Tomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato così l’infortunio: “Gli si è girato il ginocchio. Dovrà essere visitato, quindi dovremo aspettare”.

Sono arrivati da poco i risultati degli esami clinici effettuati sul calciatore, come riporta il comunicato del Club bavarese, che hanno evidenziato uno stiramento ai legamenti del ginocchio sinistro. Nel comunicato si legge che il giocatore sarà costretto ad un periodo di riposo: in questi casi per stiramenti non gravi i tempi di recupero si attestano in media tra le due e le quattro settimane, diventa quindi a forte rischio la sua presenza nella gara d’andata valevole per gli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 14 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma.

Ecco il comunicato ufficiale del club bavarese:

“Alphonso Davies ha riportato uno stiramento ai legamenti del ginocchio sinistro durante la vittoria per 3-1 del Bayern in Bundesliga in casa contro il Borussia Mönchengladbach. Questo è il risultato di un esame condotto dal dipartimento medico del club dopo la partita. Il terzino sinistro dovrà quindi affrontare un periodo di panchina”

Alphonso Davies si aggiunge dunque alla lunga lista di infortunati del Bayern Monaco in cui già presenziano: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Konrad Laimer e Bouna Sarr, tutti in dubbio per la gara contro la Lazio. La rosa con la qualità tecnico-tattica del Bayern Monaco, tuttavia, sta dimostrando di rispondere abbastanza agevolmente alle assenze e nonostante le numerose defezioni con cui si presenterà qui allo Stadio Olimpico servirà un’ impresa delle più memorabili da parte dei ragazzi di mister Sarri per uscire indenni dal match contro i tedeschi.

