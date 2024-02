Lazio Women, Maria Homvark è una nuova calciatrice biancoceleste

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio, il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia ha presentato lo scontro diretto in programma contro il Parma.

Queste le sue parole:

“Questa partita è tanto importante, uno scontro diretto e l’ultima del girone d’andata. Ci sono grandi motivazioni sicuramente da parte nostra nell’affrontare la prima della classe come noi e quindi ci siamo preparati bene, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

“Parma? È una squadra che viene da nove vittorie consecutive, che ha giocatrici di grande qualità, che cercherà sicuramente di batterci. È uno scontro diretto importante per quanto non incisivo, cambia molto spesso pelle a livello tattico. L’abbiamo vista, l’abbiamo studiata e d’altro canto noi dobbiamo fare la Lazio perché siamo la Lazio. Voglio che la squadra vada a giocare con personalità, con grande consapevolezza perché sarà una gara molto importante”.

“Che approccio mi aspetto? Importante, come è stato anche quello di Terni. Siamo passati in svantaggio per una leggerezza. Dobbiamo partire con un approccio deciso e convinto, soprattutto cercare di fare la partita e imporre il nostro gioco cercando di essere aggressive il più possibile. Quello che voglio è che la squadra abbia la consapevolezza di essere forte e che può giocarsela con tutte, sia in casa sia fuori casa”.

“Favorita sulla carta? Affrontiamo il Parma che, come noi e la Ternana, ha gli stessi punti. Un ruolino importante. È sicuramente una partita da tripla se noi andiamo li con la mentalità giusta, sapendo di essere decise nell’affrontare la gara e nell’avere la personalità giusta, ma soprattutto giocando da Lazio”.

“Voglio che la squadra sia in casa sia fuori abbia la stessa mentalità, al di là che si giochi come in questo caso a Parma. Conteranno molto gli scontri diretti, ma anche le partite successive che apriranno il girone d’andata. È un campionato che non si deciderà assolutamente domani perché ci sono ancora tante partite. A me interessa che la squadra cresca, mi interessa recuperare giocatrici che da due settimane a questa parte hanno avuto e hanno problemi. Chiunque scenderà in campo dovrà lottare e cercare di vincere la partita”.

