Lucas Biglia, l’ex Lazio annuncia il ritiro: “Ecco cosa voglio fare ora”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Lucas Biglia, ex centrocampista della Lazio e recente giocatore dell’İstanbul Başakşehir in Turchia, ha annunciato il suo addio al mondo del calcio giocato. La notizia, rivelata in un’intervista concessa al quotidiano argentino Olé, segna la fine di una carriera ricca e appassionante per l’argentino, pronto ora a intraprendere un nuovo percorso professionale come allenatore. Le sue parole lasciano trasparire una scelta ponderata, influenzata da considerazioni personali e famigliari più che da proposte professionali, nonostante l’interesse mostrato da club come Argentinos Juniors e Independiente.

“Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Independiente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari”, ha dichiarato Biglia. Queste parole sottolineano la sua determinazione a seguire un percorso che rispetti le esigenze della sua vita personale, pur continuando a coltivare la sua passione per il calcio. La scelta di Biglia di iniziare la sua carriera da allenatore non solo evidenzia la sua volontà di non spezzare il legame con il calcio, ma anche il desiderio di trasmettere la sua vasta esperienza ai giovani calciatori, forgiando le prossime generazioni con la saggezza accumulata sul campo.

Lucas Biglia è stato un punto di riferimento fondamentale per la Lazio durante la sua permanenza nel club, dal 2013 al 2017. Arrivato dal RSC Anderlecht, il centrocampista argentino ha rapidamente dimostrato il suo valore, diventando capitano della squadra e una delle figure chiave del centrocampo laziale. Con la sua visione di gioco, l’intelligenza tattica e le capacità di leadership, Biglia ha contribuito significativamente ai successi del club, sia in termini di prestazioni in campionato sia in competizioni nazionali ed europee. Durante il suo periodo con il club biancoceleste, ha aiutato la squadra a raggiungere importanti traguardi, inclusa la qualificazione alle competizioni europee e la vittoria della Coppa Italia nel 2013.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: