PRIMAVERA 1 | Juventus-Lazio, la designazione arbitrale

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Torna in campo la Lazio Primavera. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta interna dello scorso mercoledì contro il Torino, con la squadra di Stefano Sanderra che ha perso per uno a tre la Semifinale d’andata della Primavera Tim Cup, con la gara di ritorno, decisiva per l’accesso alla Finale, in programma mercoledì ventuno febbraio 2024 alle ore quattrodici.

Ora però la Lazio Primavera avrà la testa rivolta al campionato. Domani, domenica quattro febbraio, i biancocelesti saranno impegnati in trasferta, nella 20esima giornata del campionato di Primavera 1 TIM. Alle ore tredici andrà in scena la sfida tra Juventus e Lazio. Le due squadre attualmente sono distanti sei punti, con i biancocelesti che si trovano al quarto posto in classifica con trentatré punti, mentre i bianconeri, con sei punti in meno, occupano il nono posto.

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it, la partita di domani tra Juventus e Lazio sarà diretta dal signor Antonino Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvata dagli assistenti Glauco Zanellati e Daniel Cadirola.

Quello di domani pomeriggio sarà il terzo incrocio tra l’arbitro Antonino Costanza e la Lazio Primavera: i due precedenti parlano di una vittoria, arrivata per uno a zero contro il Milan nel dicembre dell’anno scorso, ed un pareggio, ovvero lo zero a zero con l’Empoli nel settembre del 2019. Sarà la prima volta che arbitrerà i biancocelesti in trasferta, visto che i due precedenti sono entrambi andati in scena tra le mura amiche della Lazio.

Con la Juventus Primavera invece sarà il secondo incrocio per il fischietto di Agrigento, con il solo precedente che ha visto vincere i bianconeri con un netto tre a zero casalingo contro la Fiorentina, datato ottobre 2023.

Dopo 19 turni di campionato, la Lazio ha raccolto 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. La Juventus invece si trova a quota 27 punti, con otto successi, tre pareggi e otto k.o. dopo 19 gare disputate.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: