23° SERIE A | LIVE ATALANTA-LAZIO 3-0 (16′ Pasalic, 43′ rig., 76′ De Ketelaere)

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il primo tempo tra Atalanta e Lazio, sfida valida per il 23esimo turno del campionato di Serie A, si è concluso con il doppio vantaggio dei padroni di casa, due a zero. In gol, dopo sedici minuti, Mario Pasalic, mentre al 42esimo Charles De Ketelaere ha trasformato il calcio di rigore concesso per fallo di mano in area di rigore da parte di Adam Marusic.

Ripreso il match di Bergamo tra Atalanta e Lazio, dopo appena due minuti di gioco, al 47esimo, il centrocampista biancoceleste, Nicolò Rovella, ha interrotto una ripartenza dei nerazzurri manovrata da Miranchuk, trattenendo per la maglia il centrocampista dell’Atalanta. Il direttore di gara Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, ha fischiato fallo ed ha estratto il cartellino giallo ai danni del centrocampista della Lazio. Ammonizione pesante per Nicolò Rovella: il classe 2001 era diffidato e, con questo cartellino giallo, sarà costretto a saltare così il prossimo match della squadra di Maurizio Sarri. La Lazio infatti, nella 24esima giornata di Serie A, sarà impegnata nuovamente in trasferta, questa volta in casa del Cagliari. La sfida è in programma sabato dieci febbraio 2024 alle ore quindici all’Unipol Domus di Cagliari.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: