Atalanta-Lazio, Gila il giocatore più utilizzato da Sarri: altra conferma contro a Dea?

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo il pareggio contro il Napoli, la Lazio si prepara per un’altra partita di grande importanza nella lotta per un posto in Champions League: la sfida con l’Atalanta, fissata per domenica 4 febbraio alle ore 18.00. Un incontro che si rivela fondamentale nel percorso dei biancocelesti, che però dovranno prestare molta attenzione ai cartellini durante la partita.

Nel contesto della squadra biancoceleste, emerge la figura di Mario Gila, difensore centrale che sta vivendo un periodo di forma straordinaria. Gila ha dimostrato di essere un pilastro per la Lazio, giocando dal primo minuto in ognuna delle ultime nove gare di Serie A TIM e accumulando 807 minuti sul campo, più di qualsiasi altro giocatore di movimento della squadra in questo lasso di tempo. La sua presenza in campo è stata fondamentale, come dimostrano i 27 interventi difensivi riusciti, che lo rendono il leader della squadra in questa statistica, e i 17 duelli aerei vinti, posizionandolo secondo solo a Castellanos in questa specifica classifica.

Mario Gila, arrivato alla Lazio con meno clamore rispetto ad altre stelle della squadra, si sta rivelando una rivelazione e un punto fermo della difesa biancoceleste. La sua capacità di leggere il gioco, unita a una notevole fisicità e a una tecnica sopraffina nei duelli aerei, lo rendono un elemento imprescindibile per la retroguardia della squadra. La sua costanza e affidabilità in difesa sono diventate una garanzia per la squadra, offrendo sicurezza e stabilità in un reparto chiave per le ambizioni della Lazio. Con le sfide che attendono la squadra di Sarri in questo febbraio di fuoco, la forma e le prestazioni di Gila saranno sicuramente elementi da tenere d’occhio, poiché il suo contributo potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: