Atalanta-Lazio, Guendouzi: “Gara molto difficile. Se giochiamo da Lazio possiamo portare a casa tre punti importanti”

Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio della gara in programma alle ore 18:00 per quanto riguarda questa domenica di Serie A. Nel 23esimo turno di campionato si affronteranno Atalanta e Lazio, in un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa. I biancocelesti di mister Sarri arrivano dal pareggio interno a reti bianche contro il Napoli, mentre i nerazzurri sono reduci dal successo per 2-0, sempre tra le mura amiche, contro l’Udinese. In classifica, Atalanta e Lazio sono divise da soli due punti, rispettivamente quarta e ottava in classifica.

Nel pre partita, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il centrocampista biancoceleste Mattéo Guendouzi, per presentare la sfida contro i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo concentrati su questa partita, sappiamo che sarà una gara molto difficile, uno scontro diretto per la Champions League. Se giochiamo da Lazio possiamo portare a casa tre punti molto importanti. Dovrebbero essere tre punti davvero pesanti, ma noi siamo concentrati su questa partita e pensare gara dopo gara. Sono molto contento del mio impatto qui con la Lazio, ma so che con il lavoro posso fare di più ed aiutare la squadra nelle prossime partite”.

Successivamente Mattéo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, è intervenuto anche ai microfoni di Dazn, per parlare della partita che la sua Lazio sta per affrontare contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole:

“Oggi sappiamo di giocare contro una squadra forte. Hanno giocatori forti e sappiamo che sarà una partita difficile, specialmente in trasferta visto che quando giocano in casa sono una squadra speciale. Ma noi dobbiamo giocare la nostra partita, come l’abbiamo preparata in settimana e dobbiamo concentrarci sulla nostra performance. Se diamo tutto possiamo fare il risultato, concentrandoci su di noi. Ho fiducia nella squadra, nello staff e so che possiamo fare bene oggi”.

