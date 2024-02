Atalanta-Lazio| I convocati di mister Sarri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Alle ore 18 si gioca al Gewiss Stadium lo scontro diretto per la lotta al quarto posto tra Atalanta e Lazio.

La Lazio rende noti i convocati per il match, ancora fuori Patric alle prese con l’infortunio alla spalla. Altro forfait per Zaccagni che sembra non aver mai pace, la sua stagione fino ad ora è continuamente segnata dai problemi fisici.

