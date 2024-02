Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Mancano pochi minuti alla sfida che contrapporrà l’Atalanta alla Lazio, gara valida per la 23ª giornata di Serie A TIM. I biancocelesti, dopo un buon momento di forma ripagato da 5 vittorie consecutive, hanno sbattuto prima sulla corazzata Inter in Supercoppa e poi con il Napoli in campionato fermandosi sullo 0-0. In entrambe le sfide la Lazio è sembrata a corto di energie, più mentali che fisiche, e con il solito problema che ormai l’accompagna della sterilità offensiva, problema già presente in innumerevoli match durante la stagione. La compagine bergamasca allenata da Gasperini invece, si trova in un ottimo momento: a confermarlo l’ultima sconfitta è datata 23 dicembre. In casa soprattutto, gli orobici stanno macinando diversi punti: 25 in 11 partite.

La Dea vince e convince, la Lazio meno. Oggi la sfida del Gewiss Stadium rappresenta un’ottimo test per capire di che cilindrata mentale è fatta la squadra allenata da mister Sarri. L’impegno e le motivazioni dovranno essere al massimo, in vista anche di ciò rappresenta questo match: l’Atalanta, 36 punti, verrebbe scavalcata dalla Lazio, 34 punti, in caso di vittoria biancoceleste. La lotta per la Champions è più accesa che mai, ora l’ultima parola spetta al campo.

Queste le scelte dei due mister:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Miranchuk.

Allenatore: Giampiero Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

Allenatore: Maurizio Sarri.

