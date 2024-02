Atalanta-Lazio| Pasalic:”Oggi tre punti importanti”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’uomo che ha sbloccato il match tra Atalanta e Lazio, Mario Pasalic commenta ai microfoni di DAZN la vittoria sui biancocelesti per 3 a 1:

Quanto è importante De Ketelaere per questa squadra ?

” Charles è un bravo ragazzo, si è integrato bene siamo contenti di averlo in squadra. Sta facendo bene e sta crescendo molto.”

Sei il centrocampista con più reti in Serie A, hai superato Milinkovic Savic:

Sono contento è un traguardo sicuramente importante che terrò, però quello che conta di più per me è la prestazione della squadra e se la posso aiutare attraverso i miei gol sono ancora più contento.

Quanto è importante questa vittoria?

“Oggi sono arrivati tre punti fondamentali per restare in alto. Sono pronto a fare tutto in questa squadra, qui ho giocato in tante posizioni. Cerco di fare quello che il mister chiede nel miglior modo possibile.

Qual è il tuo segreto in zona gol?

“Fin quando ero piccolo avevo il fiuto del gol, quasi tutti li ho segnati dentro l’area, dove cerco di trovare gli spazi giusti”.

