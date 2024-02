De Ketelare nel pre partita: “Sapevo di poter arrivare su questi livelli”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Intervenuto nel pre partita ai microfoni di Dazn, l’uomo del momento in casa dea, Charles Deketelaere. Il belga, dopo una stagione fatta di molti bassi e pochi alti con il Milan, si è trasferito in estate all’Atalanta per rilanciarsi. Il suo impatto è stato devastante: 7 gol e 7 assist considerando tutte le competizioni . In vista del match con la Lazio, ha analizzato così il suo stato di forma nel pre partita. Queste le sue parole: “Provo sempre a fare il mio, sapevo che potevo arrivare a questo ma è un una cosa che arriva con il lavoro giornaliero è sempre provare e fare il meglio di me”

