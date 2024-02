Il Galatasaray ci ha provato per un giocatore della Lazio: ecco di chi si tratta

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il recente mercato invernale, come tutti quelli che lo hanno preceduto a gennaio, non ha portato alcuna soddisfazione ai tifosi della Lazio. È stato effettuato un solo colpo, in uscita però, ossia il prestito di Basic al fanalino di coda Salernitana. Poi il nulla cosmico. Se non per la solita trattativa dell’ultima ora che avrebbe dovuto portare Ryan Kent, ala offensiva classe ‘97, la corte di Maurizio Sarri, ma che poi tutti sanno come è andata a finire: in fumo. L’inglese si è trasferito quest’estate al Fenerbache a parametro 0, dopo essersi svincolato dai Glasgow Rangers, squadra scozzese con la quale ha dato il meglio di sè. L’avventura in Süper Lig turca non sta regalando per adesso molte gioie al giocatore, che ha trovato per lo più spazio in panchina. Ma dal campionato turco c’è stata un’altra squadra importante che ha avuto dei contatti con la Lazio, ossia il Galatasaray, squadra più titolata del Paese.

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nico Schira, gli intermediari della squadra di Instabul sarebbero stati al lavoro per ingaggiare un nuovo terzino sinistro e avrebbero trovato in Luca Pellegrini il rinforzo ideale. Secco no da parte di Lotito, che ritiene il giocatore incedibile.

Di seguito la traduzione del tweet pubblicato su “X” da Schira: “Il Galatasaray sta lavorando per ingaggiare un nuovo terzino sinistro: hanno chiesto Luca Pellegrini della Lazio, ma Lotito ha rifiutato la richiesta perché lo considera incedibile”.

Questo invece il tweet originale:

#Galatasaray are working to sign a new left fullback: they have asked Luca #Pellegrini to #Lazio, but Lotito has turned down the request because considers him non-transferable. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 4, 2024

