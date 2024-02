Il Messaggero | Taty-Ciro, è staffetta

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Castellanos o Immobile? È questo il grande dubbio di giornata per Maurizio Sarri. La scelta verrà presa a ridosso del match, non vi sono certezze. La sfida del Gewiss Stadium, che si disputerà quest’oggi alle ore 18, presenta diverse insidie e può dirsi, nonostante sia il 4 febbraio, un match decisivo ai fini della corsa Champions. La Lazio dalla sua, anche con un pareggio, otterrebbe il vantaggio negli scontri diretti con l’Atalanta, dopo averli conquistati la settimana scorsa contro il Napoli.

Per interrompere la serie di 5 vittorie consecutive della Dea in casa propria, Sarri dovrà risolvere i dubbi e fare una scelta attenta sull’attaccante da schierare. Nella partita d’andata, la Lazio ha dovuto fare a meno di Immobile dal primo minuto a causa di un infortunio, e in quella circostanza, Castellanos ha segnato il suo primo gol con la maglia biancoceleste, fornendo anche l’assist decisivo per il gol di Vecino nel finale. Una prestazione memorabile per l’argentino. Nonostante ciò, Immobile resta il miglior marcatore della squadra con 7 reti stagionali, di cui 3 pesantissime in Champions League. Tuttavia, per trovare l’ultimo suo gol su azione in campionato, bisogna tornare indietro al 20 agosto, all’esordio stagionale contro il Lecce. Questa stagione sembra essere la più complicata per il bomber di Torre Annunziata, con numerosi acciacchi e momenti di poca lucidità a condizionarne le prestazioni. Dall’altra parte, il pallottoliere di Castellanos si è fermato a 2 gol, poiché dopo quella rete è riuscito a segnare solo una volta, contro il Frosinone alla fine del 2023.

Il bilancio tra Sarri e Gasperini (l’allenatore più affrontato da Mau in carriera, oggi sarà la 21ª volta) da quando il primo siede sulla panchina biancoceleste è positivo: una sconfitta, due pareggi, due vittorie. Curiosamente, Immobile non ha giocato nelle due occasioni in cui si è riuscito a portare i tre punti a casa. La trasferta di Bergamo dello scorso anno è stata probabilmente la miglior prestazione con Sarri in panchina, quando Felipe Anderson venne schierato al centro dell’attacco. All’andata, come già menzionato, ha giocato Castellanos, segnando gol e fornendo assist. Taty o Ciro, solo uno potrà spuntarla.

