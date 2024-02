MOVIOLA | Atalanta-Lazio, buona gestione da parte di Guida: giusti i due rigori concessi

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Si chiude con una netta vittoria da parte dell’Atalanta il match delle ore 18:00 contro la Lazio. Finisce 3-1 per i padroni di casa, grazie alle reti di Pasalic e De Ketelaere, autore di una doppietta, che hanno reso inutile il gol di Immobile su calcio di rigore che ha provato a riaprire il match. La gara è stata diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Capaldo. Il quarto uomo è stato Ayroldi, con Aureliano al V.A.R. e come A.V.A.R. Mariani.

Il primo tempo si conclude con il doppio vantaggio dell’Atalanta. Al nono minuto arriva il primo cartellino giallo della partita estratto dall’arbitro Guida: il centrocampista nerazzurro Pasalic interviene in ritardo su Castellanos dopo essersi allungato la palla e, oltre a toccare il pallone, prende anche il piede dell’attaccante biancoceleste, con il direttore di gara che lo ammonisce. A seguito del cartellino giallo, Guida ne estrae subito un altro dopo pochi secondi, questa volta ai danni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, per aver protestato proprio sul contatto Pasalic-Castellanos. Al 42esimo minuto di gioco, l’arbitro concede un calcio di rigore a favore dei padroni di casa per un tocco di braccio in area di rigore da parte di Marusic: penalty che De Ketelaere trasforma per il 2-0. Al 45esimo invece, arriva il primo giallo della partita in casa Lazio, con Felipe Anderson che viene sanzionato per un intervento in ritardo su Miranchuk. Dopo aver concesso un minuto di recupero prima dell’intervallo, Guida mostra il cartellino giallo anche a Luis Alberto, dopo aver protestato con il direttore di gara.

La ripresa si apre, dopo appena due minuti, con un cartellino giallo ai danni della squadra biancoceleste. Nicolò Rovella interrompe con una trattenuta una ripartenza dell’Atalanta. Ammonizione pesante per il centrocampista della Lazio: diffidato, Rovella sarà costretto a saltare la trasferta di settimana prossima contro il Cagliari. Stessa sorte per il centrocampista dell’Atalanta Ederson: al 78esimo interviene fallosamente a centrocampo su Pedro, con Guida che lo sanziona con il cartellino giallo. Anche lui, diffidato, salterà il prossimo match della sua squadra, in trasferta contro il Genoa. All’83esimo viene concesso un calcio di rigore a favore della Lazio, per il fallo in area di rigore di Djimsiti ai danni di Immobile. Rigore che il Capitano biancoceleste trasforma spiazzando Carnesecchi. Prima del triplice fischio, l’arbitro Guida concede quattro minuti di recupero.

