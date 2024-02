Live Primavera| Juventus-Lazio 1-1, la pareggia Sardo

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Una gara che non ha solamente il valore dei tre punti in campionato. La sfida tra Juventus e Lazio di Primavera 1 ha, per i biancocelesti, un valore di importanza fondamentale per più di una motivazione. In primis, i biancocelesti devono dare una risposta importante dopo la sconfitta casalinga per 1-3 contro il Torino in coppa, anche per rialzarsi a livello di morale proprio in vista della sfida di ritorno. La partita non è delle meno abbordabili: i biancocelesti hanno giocato e vinto gare più complesse in questa stagione. Ma quella contro i bianconeri è pur sempre una sfida difficile e una trasferta in cui bisogna curare nei minimi dettagli anche l’approccio stesso alla gara. Inoltre, è importante considerare come un precedente su quel campo in questa stagione già lo si ha: nella sfida agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera i biancocelesti si sono, infatti, imposti portandosi a casa la qualificazione. Inoltre, un’altra sfida ha avuto luogo anche in campionato al Fersini, nel pareggio interno per 0-0. Una sfida delicata in cui i biancocelesti hanno in mano la possibilità di mettere in mostra una crescita e una continuità di lavoro che, a questo punto della stagione, deve spingerli sempre più a centrare i propri obiettivi.

LAZIO – I biancocelesti provengono da una brutta partita persa in casa contro il Torino per 1-3: nonostante quella che sembrava essere una buona partenza, la Lazio si è arresa ai colpi del Torino, mettendo in mostra un divario che forse non c’è. Una gara in cui mister Sanderra ha avuto persistere con la difesa a tre, un nuovo modulo lanciato in casa in occasione della sfida contro il Genoa. In quella circostanza, i biancocelesti giocarono bene, nonostante qualche spazio di troppo in difesa. Nella seconda occasione, tuttavia, sono venuti a galla alcuni difetti che hanno portato lo stesso Sanderra a ripristinare la difesa a 4. La trasferta a cui assisteremo quest0iggi saprà dire molto più a riguardo.

JUVENTUS – Gli avversari della Lazio in questa stagione stanno faticando e non poco: i bianconeri non riescono a trovare una quadra, con una serie di risultati tra loro discontinui e che mantengono il club ancora lontano dalla zona playoff. Si trovano infatti al decimo posto a sei punti di distanza dalla Lazio. L’ultima gara ha visto la Juventus perdere in casa dell’Empoli per 1-0, la quale si trovava vicino agli ultimi posti della classifica, interrompendo così un percorso che sembrava quasi aver preso un buon andazzo. Dopo il cattivo inizio, post sosta di natale, che ha visto i bianconeri perdere con un Torino in sosta, la squadra sembrava aver intrapreso un buon percorso, con la vittoria casalinga per 1-0 con il club in testa alla classifica, l’Inter, e la vittoria in casa del Lecce, vincente della scorsa di Primavera 1. Dopo questi 6 punti importanti, ecco la nuova sconfitta. Anche per questo la sfida contro la Lazio si rivela più inedita che mai.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: