Atalanta-Lazio| Analisi tattica e limiti della Lazio

Dopo cinque partite dall’ultima sconfitta in campionato, rimediata all’Olimpico contro l’Inter capolista, la Lazio torna a perdere in Serie A. Il 3-1 rimediato al Gewiss contro l’Atalanta ha certificato le tante difficoltà stagionali della Lazio, tra il nullo apporto dei nuovi in fase offensiva, passando per un centrocampo apparso in affanno per tutti i novanta minuti. Sesta sconfitta esterna per i biancocelesti, che lontano dall’Olimpico non perdevano dall’undici novembre, quando i gol di Kastanos e Candreva ribaltarono il rigore trasformato da Immobile al primo tempo.

Sabato alle 15.00 Immobile e compagni saranno impegnati all’Unipol Domus contro il Cagliari di Claudio Ranieri, in una sfida fondamentale per cercare da subito di riavvicinarsi alle zone europee, per una classifica che al momento vede l’Atalanta al quarto posto a quota 39, con la Roma dovrà giocare stasera proprio contro i sardi. Quello di Cagliari è un campo che negli ultimi anni si è sempre rivelato positivo nelle ultime otto trasferte, in cui i biancocelesti hanno raccolto sei successi e due pareggi. L’ultima sconfitta esterna arrivò il 19 maggio 2013, una settimana prima del derby poi vinto con la Roma, con Dessena che regalò l’uno a zero alla squadra di Pulga.

Nelle due trasferte tra il 2014 e i 2015, i biancocelesti uscirono vincenti per 0-2 e 1-3: nel 2014 furono Lulic e Keita Balde Diao a decidere la sfida, mentre l’anno successivo Klose, Biglia e Parolo regalarono a Stefano Pioli i tre punti. Tra il 2017 e il 2018 arrivarono invece due pareggi consecutivi: prima lo 0-0, poi un 2-2 segnato dal colpo di tacco di Immobile che regalò in extremis la rete del pareggio. Dal 2019 la Lazio è tornata a vincere in Sardegna, mantenendo anche al momento aperta la striscia di vittorie. La prima arriva a maggio 2019, con Luis Alberto e Correa che decisero la sfida quattro giorni prima della finale di Coppa Italia poi vinta contro l’Atalanta. A dicembre 2019 arriva il secondo successo consecutivo, con l’indimenticabile rimonta siglata da Luis Alberto e Caicedo, che in pieno recupero ribaltarono l’iniziale vantaggio siglato da Simeone.

Nella stagione 2020-2021 il campionato della Lazio si apre proprio con la trasferta di Cagliari, segnata dalle reti di Lazzari e immobile, per lo 0-2 finale che regalò a Inzaghi e ai suoi il primo successo in campionato. Il quarto successo consecutivo arriva con Maurizio Sarri in panchina, con il match che termina 0-3: a decidere la sfida le reti di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson.

In una stagione che non ha mai visto la Lazio brillare da un punto di vista di gioco offerto, i biancocelesti dovranno cercare di ottenere più punti possibili come accaduto circa un mese fa, quando con diverse vittorie ottenute tra Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce, la squadra di Sarri era riuscita rimettersi in carreggiata in classifica. La gara di Cagliari sarà inserita tra poco prima della sfida al Bayern Monaco, un motivo in più per cercare di arrivare ho l’appuntamento europeo con ben altro morale.

