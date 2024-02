CdS | Quel guizzo di Ciro un segnale per Sarri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Nella disfatta generale Ciro Immobile torna al goal dopo più di due mesi. È stato escluso dalla formazione iniziale e poi è entrato con il veleno addosso. È stato servito poco, ma da un paio di palloni giocabili ha tirato fuori il goal dell’orgoglio e quasi quello del pareggio negli scontri diretti con l’Atalanta. Si tratta della quinta rete in campionato, l’ottava in stagione e la 199esima in serie A in 340 partite. Sarri deve tirare fuori il massimo dal proprio capitano se vuole rimanere in pista nella corsa al quarto posto. Immobile ha messo tutto se stesso negli ultimi 26 minuti di gara più recupero, beffando il tentativo di chiusura di Djimsiti che fino a quel momento non aveva sbagliato nulla. Il difensore aveva totalmente bloccato Castellanos, ma di fronte a Immobile è sembrato meno gigante.

Ci si aggrappa nuovamente alle spalle di Ciro per provare a rilanciare le ambizioni e a far ripartire la rincorsa alla zona Champions, con lui il deficit del tridente potrebbe essere ridimensionato. La prestazione di ieri vale come nuovo punto di partenza e anche come segnale lanciato a Sarri, che è stato indeciso fino all’ultimo su chi far partire titolare. Non è stato ripagato dalla prestazione di Castellanos e contro il Cagliari potrebbe cambiare idea.

Immobile è arrivato a un passo dal traguardo dei 200 goal in serie A, ma nel campionato in corso quattro dei suoi cinque goal sono arrivati sul rigore: Ciro deve tornare in azione in tutti i sensi per poter sperare in un girone di ritorno opposto rispetto a quello appena concluso.

