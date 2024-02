Vittoria nel derby all’ultimo respiro, la gioia social di mister Rocchi

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Si è concluso il 23esimo turno del campionato di Serie A. Questa sera, lunedì 5 febbraio, è andata in scena l’ultima gara di giornata, che vedeva affrontarsi la Roma ed il Cagliari. I giallorossi, allo Stadio Olimpico di Roma, hanno superato con un netto 4-0 la squadra rossoblù. Due gol per tempo. Nella prima frazione infatti, dopo poco più di un minuto la Roma trova la rete del vantaggio su sviluppo di calcio d’angolo, con Lorenzo Pellegrini ultimo a toccare il pallone finito alle spalle del portiere del Cagliari Scuffet. Al 23esimo Pellegrini fornisce l’assist per il raddoppio giallorosso che porta la firma di Paulo Dybala. Nella ripresa invece, dopo appena sei minuti di gioco, l’arbitro Marcenaro concede un calcio di rigore alla squadra di Daniele De Rossi, con Dybala che trasforma per la doppietta personale. Infine al 59esimo, entrato da pochi minuti, è il difensore Dean Huijsen, con un colpo di testa su calcio d’angolo, ha siglare il gol del definitivo quattro a zero.

Successo che permette alla Roma di salire a quota 38 punti, al quinto posto in classifica con un solo punto di distanza dall’Atalanta quarta. Rispetto ai giallorossi, la squadra di Gasperini ha una partita da recuperare. Per il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri arriva la terza sconfitta consecutiva, restando così al terzultimo posto con 18 punti, insieme all’Hellas Verona (quartultimo) e all’Empoli (penultimo). Nel prossimo turno, Roma e Cagliari giocheranno entrambe di sabato: i rossoblù ospiteranno in Sardegna la Lazio alle ore 15:00, mentre i giallorossi giocheranno di nuovo all’Olimpico, questa volta alle 18:00 contro la capolista Inter.

La classifica, dopo la 23esima giornata di campionato, recita:

1) Inter 57 punti*

2) Juventus 53 punti

3) Milan 49 punti

4) Atalanta 39 punti*

5) Roma 38 punti

6) Bologna 36 punti*

7) Napoli 35 punti*

8) Fiorentina 34 punti*

9) LAZIO 34 punti*

10) Torino 32 punti*

11) Genoa 29 punti

12) Monza 29 punti

13) Lecce 24 punti

14) Frosinone 23 punti

15) Sassuolo 19 punti*

16) Udinese 19 punti

17) Hellas Verona 18 punti

18) Cagliari 18 punti

19) Empoli 18 punti

20) Salernitana 13 punti

Le squadre con l’asterisco (*) hanno una partita in meno.

