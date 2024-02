Calciomercato, Valeri: “Lazio? Non lo so, chiedete al mio procuratore”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il calciomercato invernale, come ormai ben noto a tutti, non ha regalato nessun colpo in entrata in casa Lazio. La squadra di Sarri, secondo l’opinione della maggior parte dei tifosi, avrebbe beneficiato di rinforzi per consolidare una rosa che, fino a questo momento, ha incontrato più difficoltà del previsto, specialmente nel concretizzare le occasioni da rete. Nonostante la convinzione del Direttore Sportivo Fabiani e del Presidente Lotito che l’organico fosse completo, sono state effettuate valutazioni e ricerche fino all’ultimo momento per acquistare un esterno offensivo (come nel caso di Kent, sfumato nell’ultimo giorno di mercato), suggerendo che forse c’era qualcosa da migliorare soprattutto nell’attacco.

Tuttavia, un annuncio è stato fatto. Come riportato dalla maggior parte delle testate sportive, Emanuele Valeri, trasferitosi dalla Cremonese al Frosinone durante questa finestra di mercato, sembra destinato a vestire la maglia della Lazio il prossimo anno, dopo sei mesi da qui fino a fine stagione con i leoni giallazzurri. Durante la sua presentazione con la nuova squadra, il terzino mancino di origini romane ha dichiarato in merito alle voci sul suo futuro in biancoceleste: “Alla Lazio l’anno prossimo? Sinceramente di questa cosa con la Lazio io non so niente, se ne occupa il mio procuratore”.

Un dettaglio degno di nota è che il giocatore si è costantemente dichiarato un tifoso della Lazio. Tuttavia, questi recenti sviluppi odierni hanno gettato un’ombra sulla possibilità di vederlo con l’aquila sul petto dalla prossima stagione. Le sue dichiarazioni sono risultate essere una sorpresa per chiunque avesse già dato per scontato il suo futuro con la maglia biancoceleste, poiché non ha fornito conferme dirette alle voci sempre più insistenti. La domanda che ora si pone è se il futuro di Valeri sarà realmente nella capitale, sponda biancoceleste. Non resta che attendere ulteriori sviluppi riguardo questa vicenda di calciomercato.

