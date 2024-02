Auguri a Federico Marchetti l’ex portiere biancoceleste

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

“Lazio, sei stata tutto”,questo è quanto dichiarato Marchetti nel giorno del suo 41º compleanno, durante un’intervista concessa a Gianluca Di Marzio. In questo incontro il portiere di Bassano del Grappa si racconta e rivive alcuni eventi della sua carriera.

Ripercorriamo insieme i momenti salienti della carriera di Marchetti con la maglia Biancoceleste:

Il 5 luglio 2011, all’età di 28 anni, Federico Marchetti è stato acquistato dalla Lazio per poco più di 5 milioni di euro. Ha debuttato con la maglia biancoceleste allo Stadio Olimpico il 18 agosto 2011, durante la partita Lazio-Rabotnicki 6-0 di Europa League, segnando così anche il suo esordio in una competizione europea come portiere. “Trovammo un accordo con il Cagliari. Sulla base di 5 milioni mi firmarono questa clausola rescissoria e accettai il trasferimento nella capitale”.

Il 26 maggio 2013 ha vinto la Coppa Italia, battendo nella storica finale la Roma per 1-0. Nel descrivere il derby, esprime così il suo pensiero: “Una settimana surreale. Un ricordo indelebile”. Queste le parole dell’estremo difensore. Marchetti ha proseguito la sua carriera per la Lazio, raggiungendo la finale di Coppa Italia nel 2015 e nel 2017, entrambe perse contro la Juventus.

Nel febbraio 2017, è stato escluso dalla rosa della sua squadra a causa di frequenti problemi fisici, e non ha più disputato alcuna partita ufficiale fino alla scadenza del contratto. Il suo commento riguardo il doloroso addio è stato: “Lasciare la società dopo un anno vissuto fuori rosa era il mio ultimo pensiero. La Lazio è stata tutto per me”. Conclude così l’esperienza nella squadra con un bilancio di 188 gol subiti su 161 partite disputate.

Ad oggi, Federico Marchetti non ha ancora appeso i guantoni al chiodo. L’ex portiere della Lazio e della Nazionale prosegue la sua carriera nell’Ħamrun Spartans, nella Premier League maltese, affermando di essersi ambientato molto bene.

Auguriamo a Federico Marchetti un felice compleanno e un percorso calcistico ancora ricco di soddisfazioni.

