Cagliari-Lazio| Di Bello l’arbitro scelto

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Nella serata di ieri, con la vittoria per quattro a zero della Roma contro il Cagliari, si è conclusa la 23esima giornata del campionato di Serie A. In questo turno, la Lazio di Maurizio Sarri è uscita sconfitta dalla trasferta di Bergamo, con la netta vittoria per tre a uno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini firmata Mario Pasalic e Charles De Ketelaere (autore di una doppietta). Per i biancocelesti è stato Ciro Immobile, su calcio di rigore, a trovare la via del gol. La classifica, dopo questa giornata, vede i nerazzurri al quarto posto con 39 punti, a più uno della Roma quinta, più tre sul Bologna sesto, più quattro sul Napoli settimo e più cinque sulla coppia Fiorentina e proprio Lazio all’ottavo posto.

Attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 23esimo turno di campionato. In casa Lazio, dopo la sfida in casa dell’Atalanta, sono state confermate le tre sanzioni, con un calciatore biancoceleste che sarà costretto a saltare la prossima partita. Nicolò Rovella infatti, è stato ammonito al 47esimo della ripresa “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Già diffidato, il centrocampista della Lazio sarà squalificato per il prossimo match di Serie A, con la squadra biancoceleste che sarà impegnata in trasferta contro il Cagliari.

Luis Alberto invece è stato ammonito poco prima dell’intervallo “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara”. Oltre alla sesta sanzione, il centrocampista spagnolo ha ricevuto anche un’ammenda di mille e cinquecento euro, “sanzione aggravata perché capitano della squadra”. Infine, il terzo ammonito biancoceleste in Atalanta-Lazio è stato Felipe Anderson, sanzionato al 45esimo del primo tempo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, dopo un intervento in ritardo sul centrocampista dell’Atalanta Miranchuk. L’esterno brasiliano è arrivato alla seconda sanzione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: