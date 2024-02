“La Lazio nelle Scuole”, domani torna l’appuntamento con giocatori e giocatrici biancocelesti: ecco dove

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Torna l’appuntamento con l’iniziativa biancoceleste “La Lazio nelle Scuole”, appuntamento che consiste in “tour biancoceleste” all’interno delle scuole di Roma e provincia. L’iniziativa è tesa al dibattito sulla tematica del bullismo e cyberbullismo, inoltre allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva. Nella giornata di domani, giovedì otto febbraio 2024, alle ore dieci, alcuni giocatori ed alcune giocatrici della Lazio, saranno presenti all’Istituto M. G. Rossello, situato in via Flaminia, 353 (Roma).

Ad annunciare il ritorno dell’iniziativa “La Lazio nelle Scuole” è stato proprio il club biancoceleste: attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato l’appuntamento di domani mattina all’Istituto M. G. Rossello. Di seguito la nota biancoceleste:

“Domani, giovedì 8 febbraio alle ore 10:00, ritorna l’appuntamento con i giocatori e le giocatrici biancocelesti presso l’Istituto M. G. Rossello di via Flaminia, 353 (Roma).

“Dalla scuola allo stadio, il modo giusto per sostenere lo sport”. L’iniziativa consiste in un vero e proprio “tour biancoceleste” all’interno delle scuole di Roma e provincia e vedrà il coinvolgimento dei rappresentanti delle squadre maschili e femminili e di Olympia, l’aquila simbolo della società biancoceleste.

Tale iniziativa è tesa al dibattito sulla tematica del bullismo e cyberbullismo allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva, i cui valori sono sanciti nella Carta Olimpica, diffondendo ed incrementando i principi legati ad una crescita psico-fisica sana, leale e non violenta, che educhi gli adulti del domani, a comportamenti rispettosi dell’avversario e delle istituzioni.

Se vuoi la Lazio nella tua scuola scrivi alla mail: lazionellescuole@sslazio.it”.

Oltre che sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha dato l’annuncio del ritorno dell’iniziativa “La Lazio nelle Scuole” anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. Di seguito il post con l’appuntamento per mattinata di domani:

