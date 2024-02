Lazio, i precedenti con l’arbitro Di Bello: il bilancio dei 20 incontri è a favore dei biancocelesti

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio, dopo le quattro vittorie consecutive in campionato, arriva dal pareggio per zero a zero in casa contro il Napoli, ma soprattutto dal brutto k.o. arrivato a Bergamo. Contro l’Atalanta infatti, il risultato è stato netto, tre a uno. Nel prossimo turno di Serie A, il numero ventiquattro, la squadra di Sarri sarà impegnata nuovamente in trasferta: sabato pomeriggio, alle ore quindici, i biancocelesti saranno di scena in Sardegna per affrontare il Cagliari. La squadra rossoblù di Claudio Ranieri, in piena lotta salvezza, è reduce anche lei da una pesante sconfitte, arrivata per quattro a zero in casa della Roma.

La partita di sabato, valevole per la 24esima giornata di Serie A, sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti M. Rossi e Cipriani, con Monaldi che sarà il quarto uomo. Maresca invece al V.A.R. (Video Assistant Referee), con Di Paolo A.V.A.R. (Assistant Video Assistant Referee).

L’arbitro Marco Di Bello ha già diretto la Lazio in 20 occasioni e, la sfida contro il Cagliari, sarà il 21esimo incrocio. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio di quest’ultimo è a favore della Lazio: undici sono stati i successi biancocelesti, due le gare terminate in parità e sette le sconfitte. In questa stagione, il fischietto di Brindisi ha già diretto la squadra di Maurizio Sarri in una occasione: il ventuno ottobre 2023, grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto, la Lazio ha superato per due a zero in trasferta il Sassuolo, nella nona giornata di campionato.

Con il Cagliari invece, sono 18 i precedenti con l’arbitro Marco Di Bello: tre i successi rossoblù, quattro pareggi e ben undici sconfitte. Uno di questi k.o. è arrivato nel corso del campionato di Serie A attuale, ovvero il tre a zero in casa della Fiorentina dello scorso due ottobre.

