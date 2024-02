Lazio-Bayern| il dato sui biglietti venduti

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio ha iniziato il suo tour de force che durerà fino a inizi marzo non con il piede migliore, perdendo malamente la semifinale di Supercoppa contro l’Inter, pareggiando in campionato contro il Napoli e venendo surclassata sotto tutti i punti di vista dall’Atalanta a Bergamo, domenica scorsa. Sabato si volerà a Cagliari per una partita che a questo punto diviene fondamentale per il prosieguo del cammino in campionato e poi mercoledì, come regalo di S. Valentino, ci sarà il grande match contro il Bayern Monaco valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

L’ultima volta che la Lazio ha ospitato una gara di ottavi di finale di Champions League era il 2021, precisamente il 23 febbraio, la sfida era proprio contro i bavaresi del Bayern Monaco: quella volta però si giocò davanti ad un Olimpico vuoto a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid, che ancora imperversava sulla nazione, non permettendo di fatto ai tifosi della Lazio di assistere a quella gara fondamentale, che probabilmente prese una piega negativa anche per l’assenza del pubblico.

Questa volta però sarà diverso, benché la situazione in casa Lazio non sia delle migliori, i laziali hanno nuovamente risposto presente toccando al momento circa 50mila presenze, dato destinato a salire visto che manca una settimana esatta alla partita e c’è ancora tempo per staccare nuovi tagliandi. Allo stato attuale i settori Nord (Curva e Distinti) in cui è prevista una maestosa coreografia sono esauriti, stessa sorte per la Curva Maestrelli, con tutti gli spicchi messi a disposizione dalla società già riempiti, chissà se verrà aumentata la capienza mettendo a disposizione un’altra parte; in Tribuna Tevere (Top compresa) restano a disposizione all’incirca 600 biglietti, mentre nel Distinto Sud-Est sono ancora a disposizione poco più di 400 biglietti; invece c’è ancora ampio margine in Tribuna Monte Mario. I sostenitori tedeschi previsti sono circa tremila a cui sarà riservato il Distinto Sud Ovest.

