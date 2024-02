UEFA| Il comunicato sui ricavi per il periodo 2024-27

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Quest’oggi, sette febbraio, Federico Marchetti, ex portiere biancoceleste, compie quarantuno anni! Il calciatore, nato a Bassano del Grappa, ha difeso la porta della Lazio per ben 7 stagioni: arrivato ai cancelli di Formello nel luglio del 2011 e rimasto con i biancocelesti fino alla fine del contratto nel 2018 dimostrandosi una vera e propria colonna portante della Lazio degli anni 2010.

Dall’esordio – avvenuto il 18 agosto 2011 – contro i macedoni del Rabotnički, Marchetti ha avuto la possibilità di vestire la maglia della Lazio in 194 occasioni concludendo 68 porte inviolate. Inoltre, ha vinto da protagonista insieme alla Lazio la storica finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013, nella quale i biancocelesti hanno alzato il trofeo davanti alla Roma, battuta in finale da un gol di Senad Lulic. Dopo aver lasciato la Lazio nel 2018, Marchetti ha offerto le sue prestazioni per il Genoa e lo Spezia. Attualmente, difende la porta del Ħamrun Spartans, squadra maltese, con cui ha giocato anche in Uefa Conference League.

In questa giornata speciale, tra i vari messaggi di auguri ricevuti – ovviamente – non sono potuti mancare quelli della sua Lazio. Di seguito la nota pubblicata dalla Lazio sul proprio sito ufficiale per festeggiare il compleanno di Federico Marchetti: “Giorno speciale per l’ex portiere biancoceleste. Tanti auguri a Federico Marchetti!

Marchetti compie oggi 41 anni. L`ex portiere biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 2011 al 2018. Nella Capitale, Marchetti ha collezionato 194 presenze. Per lui, anche 11 gettoni con la Nazionale. Con la Lazio, ha conquistato una Coppa Italia nel 2013″.

Oltre che sul proprio sito ufficiale, la società biancoceleste ha fatto gli auguri all’ex portiere della Lazio Federico Marchetti, anche attraverso i propri profili social. Su Twitter, le immagini pubblicate dalla Lazio, che ritraggono il portiere classe 1983 con la maglia biancoceleste, sono accompagnate dal messaggio di auguri che recita: “Buon compleanno Fede!”.

