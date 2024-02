Cagliari-Lazio, il ritorno di Immobile per ritrovare i tre punti: i suoi numeri contro i rossoblù

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo la sconfitta rimediata a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, in un match che ha stupito in negativo per la sofferenza patita nel corso dei novanta minuti, il campionato della Lazio ripartirà dalla sfida di Cagliari contro i rossoblù guidati da Claudio Ranieri: reduci dal poker subito per mano della Roma di De Rossi, i sardi arrivano alla sfida con la Lazio da tre sconfitte consecutive, tra Frosinone, Torino e Roma, per una lotta alla salvezza che vede Lapadula e compagni a quota 18 assieme ad Hellas Verona ed Empoli, con Sassuolo e Udinese a quota 19.

Dopo una sconfitta che ha riportato la Lazio al nono posto in classifica, sempre considerando la gara in meno da giocare con il Torino, sabato i biancocelesti saranno in qualche modo costretti a portare i tre punti a casa, per cercare di non perdere il treno al momento guidato dall’Atalanta quarta a quota 39. Per cercare di riportare il sorriso, decisivo potrà essere l’apporto di Ciro Immobile, che nel suo ingresso di Bergamo è stato protagonista di un buon ingresso in campo, non solo per il rigore del 3-1 trasformato nel finale. Al netto di un campionato che vede l’attaccante partenopeo non segnare su azione dalla prima giornata disputata contro il Lecce, sabato Immobile affronta una squadra contro la quale spesso è andato a segno.

Contro il Cagliari il suo bilancio fa registrare undici vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta su quindici gare giocate, con dodici reti e due assist messi a referto. L’ottimo rendimento è iniziato lontano da Roma, quando con la maglia del Genoa andò a segno nella sua prima sfida contro i sardi: successe lo stesso anche l’anno successivo, quando andò a segno nella gara tra Cagliari e Torino, nell’unica sconfitta di Immobile in carriera contro i rossoblù.

Dal suo arrivo in biancoceleste, dieci vittorie e due pareggi per lui, bilancio al quale ha contribuito con dieci gol e un assist, andando a segno complessivamente in otto gare. Nella gara di andata della stagione 2016-2017 è protagonista con una doppietta nel 4-1 finale, rimanendo a secco nello 0-0 del ritorno. Nel 2017-2018 va a segno con una doppietta nel 3-0 dell’andata, mentre al ritorno regala alla Lazio il pareggio in extremis con un colpo di tacco rimasto nel cuore di tutti i tifosi. Nelle due stagioni successive arrivano quattro vittorie per la Lazio, con Immobile che va a segno solo nell’ultima di queste, alla giornata 35 della stagione 2019-2020: la sera in cui i biancocelesti certificarono la propria partecipazione alla Champions League 2020-2021.

Tra il 2020-2021 e il 2021-2022, i biancocelesti raccolgono tre vittorie e un pareggio contro i sardi, con Immobile andato a segno in tutti e quattro i confronti: il gol in trasferta nello 0-2 finale, poi la decisiva rete nell’uno a zero del ritorno. Con l’avvento di Sarri in panchina, alla quarta giornata sfruttò al meglio l’assist di Milinkovic-Savic andando a segno con uno splendido colpo di testa nella gara poi terminata 2-2: finì nel tabellino anche nel corso della gara di ritorno, nello 0-3 finale inflitto ai sardi dai biancocelesti. Rimase invece a secco nella sfida dello scorso dicembre, decisa dalla rete in apertura di Pedro, difesa al meglio da uno strepitoso Provedel.

