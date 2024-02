Cartellino blu, ecco in cosa consiste la nuova rivoluzione IFAB

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il mondo del calcio è in costante evoluzione, con l’obiettivo di rendere lo sport più seguito del mondo sempre più avvincente di anno in anno. Oggi è emersa una voce che ha del clamoroso e, se confermata, potrebbe letteralmente rivoluzionare il gioco del pallone, aprendo a degli scenari mai visti prima d’ora.

Secondo quanto riportato dal The Daily Telegraph, rinomato giornale britannico, in occasione del prossimo venerdì, l’IFAB (International Football Association Board), l’organismo incaricato di apportare modifiche al regolamento del calcio, ha in programma di annunciare l’introduzione del cartellino blu. Questo nuovo strumento sanzionatorio sarà utilizzato per punire specifici tipi di falli, come quelli commessi per interrompere azioni avversarie promettenti (SPA) e proteste eccessive. La sanzione, collocata a metà strada tra un’ammonizione e un’espulsione, comporterà l’esclusione dal campo per 10 minuti, mettendo temporaneamente la squadra in inferiorità numerica.

Il cartellino blu dovrebbe fare il suo debutto nella prossima edizione della FA Cup, ossia la coppa nazionale d’Inghilterra, coinvolgendo sia la competizione maschile che quella femminile. Dopo questa fase iniziale di test, l’IFAB valuterà l’efficacia di questa nuova misura disciplinare per decidere se introdurla definitivamente nel panorama calcistico.

