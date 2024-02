FORMELLO – Hysaj e Casale sperano nel rilancio, Romagnoli nessun problema. Si rivede Patric con i compagni

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Scattano le prove tattiche nel centro sportivo di Formello. Maurizio Sarri ha avuto un nuovo colloquio con la squadra prima di scendere sul terreno di gioco, la decisione della società è di proseguire con il toscano che ha voluto quindi ribadire il concetto che bisogna ripartire. Una sorta di anno zero a campionato in corso con l’obiettivo Champions League ancora alla portata ma serve una svolta sia sotto il piano del gioco che dei risultati. Alla luce di questo sono state azzerate le gerarchie con nuovi scenari all’orizzonte che coinvolgono tutti i reparti. Marusic non è più un intoccabile, le brutte prestazioni del montenegrino hanno rilanciato le quotazioni di Hysaj a Cagliari. L’albanese era finito nel dimenticatoio e può risalire vista la reticenza nell’impiegare in contemporanea Lazzari e Pellegrini. Anche al centro della retroguardia potrebbe esserci il rilancio di Casale ma stavolta non si tratta di una bocciatura per Gila, semplice scelta in base all’avversario di turno, al fianco di Romagnoli che è tornato ad allenarsi. Il titolare rimane comunque Patric che oggi ha svolto una parte del lavoro con i compagni per poi defilarsi al momento delle prove tattiche e della partitella per evitare i contrasti. La rivoluzione coinvolge anche il centrocampo con il ballottaggio fra Luis Alberto e Vecino, lo spagnolo sta deludendo con un rendimento troppo al di sotto della sufficienza e quindi prende quota l’uruguaiano. In regia toccherà a Cataldi vista la squalifica di Rovella mentre Guendouzi non è in discussione. Davanti torna Ciro Immobile a guidare l’attacco, nonostante le voci di mercato rimane la fiducia per Felipe Anderson con il dubbio fra Isaksen e Pedro che ha dato segnali incoraggianti a Bergamo. Prosegue il lavoro differenziato Zaccagni che spera di tornare con il Bayern Monaco. Domani mattina la rifinitura prima della partenza per la Sardegna. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Cagliari, in diffida ci sono: Romagnoli, Pellegrini e Vecino.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.

All.: Maurizio Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Marusic, Gila, Ruggeri, Pellegrini; Vecino, Kamada; Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

Indisponibili: Patric, Zaccagni

Squalificati: Rovella

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Lapadula. All.: Claudio Ranieri.

Indisponibili: Mancosu, Rog, Oristanio, Shomurodov, Sulemana

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Assistenti: Marcello Rossi – Nicolò Cipriani

IV uomo: Marco Monaldi della sezione di Macerata

VAR: Fabio Maresca

AVAR: Aleandro Di Paolo

