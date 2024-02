Il Messaggero | Lazio alle strette: la scossa di Fabiani

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Tutti con le spalle al muro. Ognuno si assuma le proprie responsabilità senza scaricarle su Sarri in questo momento delicato. E guai a far uscire altri mugugni o spifferi dallo spogliatoio. Avviso ai naviganti, è tornato il metodo Fabiani, alla ripresa a Formello: «Io monitoro e annoto tutto come un padre di famiglia, non farò lo stesso a fine anno. Non ci facciamo trascinare dalla negatività perché nulla è perso, ma voglio subito il riscatto», il sunto del discorso di ieri mattina al gruppo. Sembra di essere tornati al giorno dopo la disfatta di Salerno. Allora il ds era stato altrettanto duro: «Ora basta. Se qualcuno pensa che l’allenatore venga sollevato dall’incarico si sbaglia, la melma la mangiamo tutti insieme adesso. Me compreso». Stavolta non c’è nemmeno bisogno di ribadire il concetto, Lotito è stato chiaro sul tecnico: «Non lo esonero. Siamo al suo fianco». Ma serve di nuovo il polso di ferro. Quella scossa del 26 novembre, d’altronde, ha portato a 6 vittorie e un pareggio (a Verona) in campionato, con la sola sconfitta con l’Inter in mezzo. Proprio contro il Cagliari in casa, nonostante i fischi dell’Olimpico per il successo risicato con l’uomo in più, è iniziata una graduale risalita per la Champions. È diverso, però, arrivati a febbraio, nel girone di ritorno.

FLESSIBILITÀ – La trasferta in Sardegna rappresenta l’ultimo appello. Ecco perché Sarri e la squadra devono ricompattarsi subito. Come aveva già annunciato, lo stesso Mau è pronto ad essere più morbido e a venire più incontro ai suoi giocatori per superare anche questo frangente buio. Ieri ha annullato la seconda seduta prevista in campo e, nel pomeriggio, l’ha trasformata solo in una sessione video. Lotito non si è visto perché anche ieri era impegnato giorno e notte in Senato. Il patron ha dato carta bianca al ds, ma non è escluso che oggi pomeriggio (con i lavori parlamentari che termineranno alle 14.30) possa fare un blitz a Formello e dare forza al discorso del suo braccio destro. È arrabbiato per Bergamo, ma il presidente vuole mandare l’ennesimo segnale al gruppo per evitare l’esonero di Sarri e arrivare a giugno per fare un bilancio definitivo.

ANALOGIE – Non è cambiata la Lazio, troppo spesso è venuto meno lo spirito, anche la voglia di fare gol a ogni costo. Qualcuno forse è stato abbagliato dai risultati e dal secondo posto di giugno scorso. Magari a tratti si è visto il bel gioco, ma la solidità e la concretezza erano il segreto. I numero lo confermano: la scorsa stagione i biancocelesti erano comunque 14esimi in Serie A per tiri in porta, quest’anno 17esimi, ma la vera differenza sono i 12 gol in meno. Ne mancano otto di Milinkovic a centrocampo, dove ora il principale marcatore è Vecino (3), spesso riserva di Luis Alberto, alla stessa cifra dal 21 ottobre col Sassuolo. Ballottaggio fra i due a Cagliari con Cataldi in regia (Rovella è squalificato), ma da Siviglia tornano i rumors sul Mago. Davanti il grande dubbio è fra Ciro e Castellanos: «Non ho mai visto una squadra slegata come la Lazio e la mancanza di Immobile poi si sente lontano un miglio. Solo la sua personalità dà coraggio ai compagni per buttare avanti i palloni che lui sa sfruttare nel modo migliore, ma non gioca, il perché bisognerebbe domandarlo a Sarri», le parole a Elleradio di Luciano Moggi, padre di Alessandro agente del capitano, che forse tradiscono da dove escano certi mal di pancia a Formello. E anche una nostalgia dell’ex dirigente della Juve (con un breve ritorno a Valona nel 2017 nel calcio) per il passato: «La mancanza principale è quella di Igli Tare, perché la sua personalità riusciva a coagulare l’ambiente e la stima del gruppo». Tutti con le spalle al muro. Il Messaggero/Alberto Abbate

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: