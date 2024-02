Il Tempo | Lazio, i gol di Immobile per uscire dalla crisi

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Aggrappati al capitano. L’unica luce nelle disfatta di Bergamo, l’unico a salvarsi da una critica feroce. Tutti sul banco degli imputati: società, allenatore, squadra. Ma per ripartire servono i suoi gol. Lo sa Sarri e lo sanno anche i suoi compagni. Quella al Gewiss Stadium è stata la quinta rete in campionato, l’ottava in stagione che va ad aggiungersi alle 3 di Champions, e che in totale fanno 199 su 340 partite in Serie A (considerato anche quelle con le maglie di Torino e Genoa). Oltre al gol, ciò che è piaciuto di Ciro nei 26 minuti a disposizione, è stata la furbizia e l’esperienza con cui ha gestito Djimsiti: furbo nel conquistarsi il penalty prima, bravo a liberarsi sul colpo di testa con cui ha sfiorato la doppietta. Che il rigore trasformato contro l’Atalanta, seppur come una goccia nel mare, possa essere una nuova rinascita per il centravanti laziale, che deve assolutamente ritornare al top per rimettere le ali a questa Lazio spenta.

A proposito, cè poi il tema esterni da affrontare. Il problema del gol è certificato dai numeri e le statistiche continuano a peggiorare partita dopo partita. Deficit peggiore proviene dalla fasce dove Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro e Isaksen hanno portato a casa fino ad ora un misero bottino di 7 reti complessive in 22 gare giocate. Il più prolifico, si fa per dire, è Zaccagni (3 gol), seguito da Felipe Anderson (2). Il problema nasce sugli esterni. L’ex Verona nella passata stagione era arrivato a quota 10 reti e Felipe Anderson a 9, ma anche dall’attacco. Immobile è fermo a cinque gol, di cui quattro su rigore. Castellanos a 2 e se il problema è il campionato anche le coppe seguono lo stesso andamento. L’arciere biancoceleste ha deciso il derby contro la Roma dal dischetto, Pedro ha alzato la media in Champions mentre Felipe Anderson e Isaksen sono a secco nelle altre competizioni.

I motivi di questo crollo? Diversi. Tra chi non è in condizione, vedi Zaccagni, a chi ha impiegato tempo per ambientarsi (Isaksen), passando per questioni contrattuali come quella di Felipe Anderson fino alla carta d’identità per Pedro che non è mai riuscito a dare veramente la scossa. Dal centrocampo non arriva questo grande contributo, anche se in diversi momenti di questa stagione le reti di Vecino sono risultate decisive. Tre in campionato e una in Champions, l’uruguaiano si candida per un posto da titolare a Cagliari. Il ballottaggio è sia con Cataldi per il ruolo di regista (Rovella è squalificato), sia con Luis Alberto per la posizione di mezzala sinistra.

Intanto nella giornata di ieri dalla Spagna sono circolate nuovamente le voci su un possibile ritorno del Mago al Siviglia in estate. Gli andalusi, dopo aver vinto l’Europa League la scorsa stagione contro la Roma in finale, non nuotano in acque tranquille quest’anno: si trovano al quindicesimo posto in campionato, sopra solo di tre punti dalla zona retrocessione.

C’è però da pensare al presente e alla sfida in terra sarda sempre più vicina. Nessun cambio modulo, come aveva paventato qualcuno. Sarri ha boccato l’idea non avendo gli interpreti giusti. Manca un trequartista vero per passare al 4-2-3-1. Il 4-3-1-2, invece, prevede il sacrificio di un giocatore come Zaccagni e i centrocampisti che devono buttarsi in area con frequenza. Il Tempo

