Rovella: “Abbiamo sempre seguito il mister. Solo con il duro lavoro usciremo da quesa situazione”

Intervenuto in zona mista al margine dell’iniziativa “La Lazio nelle scuole”, tenutasi in mattinata presso l’Istituto Rossello (scuola dell’infanzia), Nicolò Rovella ha risposto alle domande di alcuni giornalisti presenti all’evento. Queste le sue parole:

“E’ stata una mattinata molto bella. Un’iniziativa veramente, interessante sopratutto perchè mi rivedo un po’ in questi ragazzini e mi sarebbe piaciuto che un giocatore della mia squadra del cuore venisse a parlare e rispondesse alle mie domande.”

Come si esce da situazioni complicate? “Con il duro lavoro e con l’allenamento. Già da lunedì siamo tornati a Formello, ci siamo allenati, abbiamo parlato con il mister e ripartiamo così. Ogni allenamento mettendoci sempre piu voglia e determinazione i risultati arriveranno. Prima di quesi due risultati negativi abbiamo fatto una serie di risultati molto positivi quindi dobbiamo ripartire da lì, ripartire già da sabato con il Cagliari e poi pensare al Cagliari.”

Si può dire che nel prossimo mese si deciderà la vostra stagione? “Sicuramente, più ci si avvicina alla fine di ogni competizione più diventa importante ogni partita quindi sicuramente si può definire decisivo, ma come lo era anche il girone di Champions all’inizio. Sicuramente sono due partite importanti così come lo lo sarà la semini finale di Coppa Italia. Dobbiamo affrontare questo periodo con la giusta mentalità e dobbiamo pensare partita per partita.”

Che cosa ha chiesto Sarri al gruppo? “Il mister è sempre stato chiaro e lo abbiamo sempre seguito. Dobbiamo essere più determinati e fare quello che ci chiede lui. Abbiamo iniziato già da lunedì a fare quello che ci chiede lui e continueremo csoì su questa strada.”

A che punto del percorso sei e in cosa devi migliorare ancora? “Credo di dover migliorare ancora in tante cose. Sicuramente sono in un momento che mi sento bene e sto crescendo nelle prestazioni quindi spero di andare sempre più alto. Devo migliorare nella fase offensiva e ci sto lavando parlando con il mister.”

Come state a livello di spogliatoio e l’umore della squadra? “Lo spogliatoio della Lazio è sempre stato unito e sempre lo sarà. Le voci che stanno circolando sono infondate perchè siamo un gruppo unito e remiamo tutti dalla stessa parte. Non vediamo l’ora di fare risultati positivi per gioire insieme ai nostri tifosi come abbiamo fatto fino ad adesso.”

