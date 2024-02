Cagliari-Lazio, il bilancio di Sarri contro i sardi: i numeri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Sarà un match delicato quello in programma sabato tra Cagliari e Lazio, con le due squadre fortemente bisognose di punti per i rispettivi obiettivi: i padroni di casa per cercare di rialzarsi in classifica per guadagnare posizioni nella lotta alla salvezza, la Lazio per riprendersi dopo la brutta sconfitta rimediata a Bergamo e per arrivare al meglio alla gara di andata contro il Bayern Monaco. Maurizio Sarri affronterà per la dodicesima volta in carriera i rossoblù: questi i precedenti del tecnico toscano contro i sardi.

Nel corso della stagione 2014-2015, quando Sarri era sulla panchina dell’Empoli, il tecnico toscano riuscì a raccogliere un solo punto nella doppia sfida con i sardi: all’andata i rossoblù espugnarono il Castellani per 4-0, mentre al ritorno le reti di Joao Pedro e Vecino furono decisive per l’uno a uno finale.

Dalla stagione 2015-2016 Sarri fu scelto da De Laurentiis per guidare il nuovo corso del Napoli, con il Cagliari che era ancora in Serie B. Dopo la sua promozione, nel 2016-2017 il Napoli uscì vincitore dal doppio confronto con i sardi: vittoria esterna per 5-0 all’andata, decisa dalla tripletta di Mertens, con il belga che siglò una doppietta anche nel 3-1 arrivato al ritorno.

Non cambiò il rendimento nel corso della stagione successiva, quando i partenopei si imposero sia all’andata che al ritorno sui rossoblù, allenati prima da Massimo Rastelli e poi da Diego Lopez: 3-0 a Napoli con i gol di Hamsik, Mertens e Koulibaly, 5-0 in trasferta, in cui tutto il tridente offensivo composto da Callejon, Mertens e Insigne andò in gol.

Nella stagione 2019-2020 il tecnico toscano approda a Torino alla guida della Juventus, ottenendo a fine stagione il suo unico scudetto vinto in Italia. La gara di andata tra Juventus e Cagliari termina 4-0, decisa da una tripletta di Cristiano Ronaldo. Diverso il risultato maturato nel girone di ritorno, quando a scudetto acquisito i bianconeri uscirono sconfitti in Sardegna sotto i colpi di Gagliano e Simeone.

Da quando è approdato sulla panchina biancoceleste, Sarri ha portato a casa due successi e un pareggio: nel suo primo anno a Roma, all’Olimpico la gara di andata terminò 2-2, grazie al pareggio di Cataldi arrivato nei minuti finali, mentre al ritorno la Lazio si impose 3-0 grazie ai gol di Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto. Con il Cagliari alle prese con la Serie B nel corso della scorsa stagione, le due squadre si sono affrontate lo scorso 2 dicembre, con Pedro che decise la sfida in avvio.

Il bilancio di Maurizio Sarri contro il Cagliari recita sette vittorie, due pareggi e due sconfitte, con l’esperienza a Roma che al momento lo ha visto uscire vincitore in due occasioni su tre.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: