FORMELLO – Immobile per trascinare la Lazio ma quanti dubbi per Maurizio Sarri

La settimana di riflessione e confronto è terminata, la Lazio domani torna in campo all’Unipol Domus di Cagliari per scacciare la crisi e provare a riportare il cammino sui giusti binari. Non ci saranno stravolgimenti ma sicuramente Maurizio Sarri porterà alcuni accorgimenti ad una squadra che sta trovando immense difficoltà in zona gol. Per questa ragione si ripartirà da Ciro Immobile, il capitano biancoceleste non sta vivendo la miglior stagione della sua carriera ma dà la sensazione di essere l’unico giocatore con il killer insinct. Nonostante le mille polemiche per il rendimento e il contratto rimane un punto fermo Felipe Anderson, rispetto a Bergamo potrebbe tornare sulla corsia destra con l’inserimento di Pedro sulla fascia mancina. A farne le spese Gustav Isaksen, ancora troppo altalenante, a favore dello spagnolo che ha dato segnali di vitalità con l’Atalanta. In mezzo al campo tocca a Danilo Cataldi mettere ordine vista la squalifica di Rovella, ai lati del romano non è in dubbio Guendouzi mentre Luis Alberto è in vantaggio su Vecino. Dietro le sorprese principali con il possibile rilancio di Casale al centro con Romagnoli davanti Provedel, l’ex Verona è in ballo con Mario Gila. Sulle corsie laterali altro ballottaggio con Hysaj che potrebbe ritrovare una maglia da titolare a discapito di Marusic con Lazzari confermato a destra. Tutte considerazioni su cui Sarri sta riflettendo, ancora qualche ora e saranno sciolti tutti i nodi. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Cagliari, in diffida ci sono: Romagnoli, Pellegrini e Vecino.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All.: Maurizio Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Marusic, Gila, Ruggeri, Pellegrini; Vecino, Kamada; Isaksen, Castellanos, Sana Fernandes.

Indisponibili: Patric, Zaccagni

Squalificati: Rovella

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Lapadula. All.: Claudio Ranieri.

Indisponibili: Mancosu, Rog, Oristanio, Shomurodov, Sulemana

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Assistenti: Marcello Rossi – Nicolò Cipriani

IV uomo: Marco Monaldi della sezione di Macerata

VAR: Fabio Maresca

AVAR: Aleandro Di Paolo

