GdS | Kamada il dimenticato: da arrivo top a riserva, non riesce a trovare spazio nemmeno nella Lazio in crisi

Kamada è ormai fuori dai radar. Durante gli allenamenti sorride, ma tra i suoi orizzonti sono scomparse le partite. Difficile scorgere uno spiraglio per domani a Cagliari, visto che con l’Atalanta rimasto in panchina per la quinta volta di fila. La sua ultima apparizione risale al 7 gennaio, quando è partito titolare contro l’Udinese.

Ad agosto Kamada era arrivato a Roma con altri obiettivi. Doveva sostituire Milinković, si era svincolato dall’Eintracht per cercare una nuova avventura in Europa e, tra Spagna e Italia, ha scelto la Serie A. E’ partito subito titolare nell’amichevole con il Latina e anche nelle prime quattro partite di campionato, prendendo di fatto proprio il posto del Sergente. Ha anche siglato il goal decisivo per vincere a Napoli, ma poi in campionato gli è stato preferito Guendouzi, in quanto più partecipe nella fase difensiva. Il giapponese aveva mantenuto il posto dal titolare in Champions, anche se per poco visto che da lì poco anche in Europa gli sarebbe stato preferito il francese. Sarri ha spiegato che questa decisione deriva dalla difficile coesistenza a centrocampo di Kamada e Luis Alberto, così il giapponese è diventato la riserva dello spagnolo.

Da quel momento, non riuscendo a trovare un ruolo, la strada nella Lazio è diventata in salita. Non ha inciso neanche quando è stato provato come esterno offensivo come gli capitava di giocare in Germania. Nel frattempo è stato anche escluso dai convocati del Giappone per la coppa d’Asia, un appuntamento a cui teneva molto in vista del mondiale.

Nel mercato di gennaio si vociferava un suo addio, ma non è stata trovata una sistemazione a causa del suo accordo con la Lazio. il contratto prevede un anno a Roma e poi la scelta di rinnovo per tre anni, oppure lo svincolarsi a parametro zero a giugno. Con quasi ogni probabilità, il suo futuro sarà altrove, probabilmente in Spagna. Nel frattempo però ci sono ancora tre mesi di partite e specialmente in vista degli incontri di Champions, Kamada aspetta un’altra occasione.

Gazzetta dello Sport

