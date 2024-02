Nations League| Reso noto il calendario. Spalletti:”Girone affascinante, sarà utile a migliorarsi”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Che Russell Crowe avesse delle simpatie nei confronti della Lazio era una cosa nota da anni grazie a una sua foto, risalente alla fine degli anni ’90, in cui indossava una maglia biancoceleste dell’epoca. Negli ultimi anni questa simpatia è divenuta una vera e propria passione per il noto attore: sono diverse le occasioni in cui “il gladiatore” ha ricordato il fatto che tifi Lazio. Tra magliette autografate, interviste e video di ogni tipo, la certezza è che Russell Crowe abbia più di qualche simpatia nei confronti della Lazio.

Russell Crowe laziale: lo ribadisce ancora una volta

A seguito dell’ospitata a Sanremo, che si è tenuta questa sera in occasione della terza serata, Russell Crowe ha rilasciato un’intervista a RTL, a Radiofestival. “Sapete quale è la mia squadra?” chiede alle conduttrici, le quali, non sapendola, chiedono qualche suggerimento circa i colori della società. Allora l’attore insiste: “Lo sanno tutti”. A quel punto una delle due conduttrici afferma: “Condividiamo la stessa fede calcistica: la Lazio!” e lui conferma: “Sì, Lazio”. Non manca mai occasione per Crowe nel ricordare la sua passione per i colori biancocelesti.

Russell Crowe ospite a Sanremo

L’intervento a RTL è avvenuto, per Russell Crowe, a seguito della partecipazione a Sanremo, in cui si è esibito e in cui hanno ricordato anche le date del suo prossimo tour. Una partecipazione che, agli occhi di doversi tifosi della Lazio, al suo annuncio era visata come un’altra possibile occasione per ricordare proprio il legame che lo lega ai colori biancocelesti. Sul palco del festival non è successo. Tuttavia, ciò è accaduto proprio poco dopo. Già dubbi non ve ne erano, ma stasera l’ennesima conferma: Massimo Decimo Meridio del Gladiatore tifa i colori biancocelesti.

