Zaccagni tra infortuni ed un futuro incerto

La Fiorentina sta mettendo a segno un’offensiva per assicurarsi Mattia Zaccagni, il cui futuro con la Lazio è immerso in un’impasse contrattuale. Le discussioni per il rinnovo con Lotito stanno procedendo lentamente e non sembrano portare a una soluzione definitiva. L’interesse sempre più deciso dei viola complica ulteriormente la situazione, la squadra sembra pronta a fare dell’esterno d’attacco una priorità per l’estate del 2024.

Durante il mercato di gennaio, la Fiorentina ha già tentato di portare via Zaccagni con un’offerta di 25 milioni di euro, ma la Lazio ha respinto l’assalto. Tuttavia, c’è il rischio che l’offerta possa tornare con maggiore forza nei mesi a venire. Questa situazione sospesa, pone la Lazio in una posizione difficile, considerando che senza un rinnovo, l’attaccante biancoceleste potrebbe arrivare alla fine del contratto, indebolendo così il potere contrattuale del club con i vari pretendenti.

L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha avvertito la Lazio più volte sul rischio di non trovare un accordo soddisfacente. Ci sono anche voci non confermate riguardo a un’intesa informale tra Zaccagni e la Fiorentina. Questo pone ulteriore pressione sulla Lazio, che deve ora non solo valutare gli aspetti finanziari ma anche considerare gli elementi emotivi per convincerlo a restare, facendo leva al suo attaccamento alla città di Roma. La Lazio si trova quindi di fronte alla necessità di agire in modo deciso per convincere Zaccagni a rinnovare il contratto.

Inoltre, la città del giglio non è interessata solo a Zaccagni ma sta anche seguendo da vicino le vicende legate a Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio, che gode di grande stima nell’ambiente calcistico viola. Questo interesse incrociato potrebbe influenzare le strategie di mercato di entrambi i club nei mesi a venire.

La stagione di Zaccagni non sembra decollare tra infortuni e voci di mercato continue. Sabato con il Cagliari, il giocatore non sarà presente per recuperare dall’infortunio al piede ed essere così disponibile per la gara di andata con il Bayern Monaco in Champions.

