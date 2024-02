Cagliari-Lazio, ecco le formazioni ufficiali

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Oggi pomeriggio alle 15.00 scenderanno in campo Cagliari e Lazio nella sfida valevole per la 24° giornata di Serie A Tim. Sardi e biancocelesti che arrivano al match reduci da una sconfitta (Roma-Cagliari 4-0 e Atalanta-Lazio 3-1), entrambe le squadre sono chiamate a fare punti per riprendere la corsa in campionato. Biancocelesti per cercare di restare aggrappati al treno Europa, Cagliari per accumulare punti per tirarsi fuori dallo spettro retrocessione.

La Lazio viene da una settimana molto turbolenta, in cui si è parlato tanto forse troppo, tanti sono anche i dubbi di formazione di Mister Maurizio Sarri, chiamato a rispondere sul campo alle critiche ricevute in questo periodo. I dubbi sono soprattutto in difesa dove c’è un ballotaggio che vede coinvolti Casale e Gila, l’ex Hellas Verona è in vantaggio; anche in attacco è in corso un ballottaggio tra Pedro e Isaksen, con lo spagnolo in vantaggio, come punta centrale tornerà invece Ciro Immobile. Cagliari guidato da mister Ranieri che in ottica salvezza dovrà cercare di strappare punti dopo la rovinosa sconfitta allo Stadio Olimpico contro la Roma, ma dovrà fare almeno di alcuni elementi.

Ecco i probabili undici titolari delle due compagini:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All.: Maurizio Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Marusic, Gila, Ruggeri, Pellegrini; Vecino, Kamada; Isaksen, Castellanos, Sana Fernandes.

Indisponibili: Patric, Zaccagni

Squalificati: Rovella

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Lapadula. All.: Claudio Ranieri.

Indisponibili: Mancosu, Rog, Oristanio, Shomurodov, Sulemana

