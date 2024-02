Cagliari-Lazio, Kamada nel post: “Vittoria importante per noi, contento di aver avuto occasione di giocare”. E sul Bayern…

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo una fase di due sconfitte consecutive che aveva temporaneamente rallentato il suo cammino, la Lazio ha ritrovato il sorriso e la via della vittoria battendo il Cagliari con un convincente 1-3 fuori casa. Questo successo non solo ha permesso alla squadra di riavvicinarsi alla tanto ambita zona Champions, ma ha anche rappresentato l’acquisizione di tre punti fondamentali in chiave classifica. Il match, che ha visto la Lazio imporsi con autorità, ha offerto diversi spunti di riflessione e confermato il valore tecnico e la resilienza di un gruppo che, nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime uscite, ha saputo reagire con forza e determinazione.

Al termine dell’incontro, Daichi Kamada, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per condividere le sue sensazioni sulla partita e sull’importanza di questa vittoria. Il giocatore giapponese, che ha avuto un buon impatto nel match, ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra, evidenziando come il gruppo abbia dimostrato carattere e coesione. Kamada ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati e di lavorare sodo ogni giorno per continuare a migliorare e per affrontare al meglio le sfide future, consapevole che la stagione è lunga e che ogni partita può essere determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Una vittoria molto importante per noi, e sono contento di avere avuto un’altra occasione di giocare, è molto importante per me. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma stiamo tornando in rotta. Abbiamo avuto la Supercoppa, ora ci sarà la Champions League e ci sono molte altre partite. Dobbiamo solo continuare a giocare in questo modo. Il Bayern Monaco? Ovviamente è uno dei club più forti del mondo, ma anche noi abbiamo opportunità di vincere contro di loro. Quando giocavo a Francoforte ad esempio ce l’abbiamo fatta, quindi penso che abbiamo delle possibilità.

