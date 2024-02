Cagliari-Lazio, oltre a Immobile un altro biancoceleste taglia un traguardo importante: il post della Lazio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Finalmente la vittoria e finalmente il gol di Felipe Anderson. Il brasiliano è tornato al gol e lo ha fatto in una partita importantissima, regalando una vittoria che serviva per risalire la classifica e soprattutto al morale. In un solo colpo la Lazio passa dal nono al sesto posto in classifica e l’autore del terzo e ultimo gol ha commentato così la partita ai microfoni di DAZN:

“Sicuramente contava la vittoria e vincere per il gruppo, indipendentemente da come. Dovevano essere compatti e dovevamo soffrire, poi abbiamo avuto anche l’occasione di giocare come volevamo e avremmo potuto anche chiudere con un risultato più ampio. Lo dico spesso, la Lazio per me è più di un club, è una parte della mia storia. Avere il sostegno dei tifosi anche quando le cose vanno male è fondamentale, li ringrazio sempre. Immobile? Con noi non parla mai di record personali, ci ispira e ci aiuta avere un capitano come lui. Noi analizziamo sempre le nostre partite, ma oggi il calcio non si può sbagliare niente e bisogna fare il 100 % in settimana e in campo. La vittoria che ci dà fiducia per la Champions, il campionato è fondamentale, ma ora testa a mercoledì.”

