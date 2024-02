Cagliari-Lazio| Pedro nel pre-partita: “Non c’è margine di errore, il campionato è ancora lungo…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Prima della sfida odierna tra Cagliari e Lazio, Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club (Lazio Style Channel). L’ala spagnola non partirà oggi dall’inizio ma sarà pronto a subentrare a gara in corso per confermare i buoni guizzi che aveva mostrato durante la partita contro l’Atalanta e rispondere sul campo ad alcune prestazioni poco lucide. Oggi sfida delicatissima per i biancocelesti che devono assolutamente trovare i tre punti per riprendere il cammino in campionato.

Ecco le sue parole a Lazio Style Channel:

“Dobbiamo fare una bella partita oggi per prendere i tre punti non c’è margine di errore speriamo di fare una bella partita.

Non è facile quando si viene da una sconfitta, ma abbiamo preparato bene la partita dobbiamo continuare a lavorare, la stagione è ancora lunga ora serve pensare al Cagliari e ai tre punti

Oggi è importantissimo dobbiamo lottare fino alla fine in campionato, serve vincere oggi per poi avere fiducia contro il Bayern Monaco.”

L’attaccante spagnolo ha poi aggiunto ai microfoni di Dazn:

“E’ un momento strano perchè veniamo da una sconfitta dura con l’Atalanta ma oggi abbiamo un’altra opportunità per fare una bella partita e non abbiamo margine d’errore. Non possiamo sbagliare perchè sono tanti punti che dobbiamo recuperare e dobbiamo fare una bella partita e una bella partita”.

