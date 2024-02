Cagliari- Lazio, Sarri nel pre partita: “Dopo l’Arabia abbiamo perso il divertimento. Oggi mi aspetto…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Dazn ai margini del delicatissimo match contro il Cagliari, sfida che prenderà il via tra pochi minuti alle ore 15 presso l’Unipol Domus Arena di Cagliari. Queste le su parole:

“La partita di Supercoppa in Arabia ci abbia trasformato il pensiero, in cui in quel momento era molto positivo, e che invece è diventato negativo. Abbiamo preso negtività e abbiamo perso qualcosa che non dovrebbe mai mancare ossia il seno del divertimento. Noi non facciamo uno sport ma facciamo un gioco, e bisogna trovare il modo di divertirsi. Non vuol dire essere superficiali, non uomo dire essere non professionali ma mantenere vivo il bambino dentro. Oggi mi aspetto passi in avanti”.

