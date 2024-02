Cds| Cagliari come snodo cruciale

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Tra Lotito e Sarri c’è stato un incontro riservato, durante il quale è probabile che il presidente abbia consultato il mister sullo stato di forma della squadra. Dopo il recente tracollo contro l’Atalanta, l’attenzione sul rapporto con il team è aumentata, affidando la gestione al tecnico e al direttore sportivo Fabiani, che hanno agito con discrezione in una settimana complicata. Sarà interessante vedere quali conseguenze avrà questa decisione. Lotito, a causa di impegni, non è potuto essere presente fisicamente, nemmeno alla vigilia della partita, una rarità per lui.

La squadra si è diretta verso l’aeroporto di Fiumicino intorno alle 16 di ieri, salendo sul pullman. Sono state dette molte parole in questo breve periodo, ma ora è necessaria una reazione sul campo per uscire da una stagione altalenante. Zaccagni e Patric non sono stati ancora convocati a causa di problemi fisici, mentre Rovella è squalificato.

Oggi all’Unipol Domus la Lazio avrà bisogno di mostrare il suo meglio, nonostante il Cagliari arrivi da tre sconfitte consecutive (4-0 contro la Roma, 1-2 contro il Toro, 1-3 contro il Frosinone). Ranieri ha confermato che la squadra sarda promette grande intensità e concentrazione in risposta alla serie negativa. Il Cagliari è capace di soffrire e in casa diventa un avversario pericoloso, specialmente nell’ultima mezz’ora. La Lazio dovrà dimostrare testa e cuore per conquistare i tre punti.

I biancocelesti si trovano di nuovo a dover rimettere in piedi la stagione. Dopo la serie di cinque vittorie consecutive, compreso il derby agli ottavi di finale, la situazione era migliorata. Il Cagliari ha un disperato bisogno di punti per la lotta alla salvezza, ma Sarri non può permettersi passi falsi e rischiare di perdere il contatto con il quarto posto. Questa partita è cruciale per il prosieguo della stagione.

Mercoledì la Lazio ospiterà il Bayern Monaco all’Olimpico per l’andata degli ottavi di Champions League, una sfida impegnativa. Dopo di essa, in campionato ci saranno tre partite cruciali contro le dirette concorrenti per l’Europa, Bologna, Torino e Fiorentina. Oggi sarà un’occasione per capire cosa aspettarsi dalla Lazio; la squadra dovrà dimostrare di essere compatta e determinata nel perseguire il risultato, come assicurato dal direttore sportivo Fabiani.

