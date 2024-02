Cds| Cagliari-Lazio partita complicata. Sarri pensa a dei cambiamenti

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’attesa per la partita tra Cagliari e Lazio è stata lunga e tortuosa, accompagnata da molteplici interrogativi:

Sarri sembra orientato a schierare Hysaj come titolare, con Pellegrini in attesa. Luis Alberto potrebbe essere affiancato da Vecino a centrocampo. Pedro potrebbe sostituire Isaksen e coprire l’infortunato Zaccagni. Immobile, agendo come capitano, è sicuro di un posto da titolare per guidare la squadra. Sarri è consapevole della crisi e, anziché cambiare modulo, sta valutando l’opzione di variare alcuni giocatori e apportare modifiche tattiche. Il suo unico obiettivo è trovare nuove soluzioni offensive adeguate. Date le difficoltà sulle fasce, Sarri potrebbe optare per Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Lazzari finirebbe in panchina per far spazio al terzino Albanese, che non gioca dal 9 dicembre contro il Verona.

Le quote di Casale sembrano in ascesa, dovendo contendersi il posto da titolare con Gila, mentre Romagnoli è considerato imprescindibile. La sfida tra Gila e Casale si riproporrà anche mercoledì in Champions League, quando sarà necessario decidere chi affrontare contro la punta del Bayern, Harry Kane. Gila offre più esplosività, mentre Casale ha maggiore fisicità. Il Cagliari di Ranieri scenderà in campo con un 4-3-1-2, con Luvumbo e Lapadula in coppia d’attacco.

Con la squalifica di Rovella, il centrocampo sembra abbastanza consolidato con Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, mentre Vecino potrebbe prendere il posto di Cataldi in cabina di regia. Vecino è anche un candidato per una maglia da titolare nella partita di Champions. Con Immobile sicuro del posto, rimane il dubbio sugli esterni, dove Sarri vorrebbe dare una chance a Pedro dopo la deludente prestazione di Isaksen contro l’Atalanta. Felipe Anderson a destra è una scelta su cui Sarri non sembra voler fare a meno.

La Lazio ha subito sei sconfitte nelle 11 partite in trasferta quest’anno, un record che non si verificava dalla prima stagione di Sarri. L’ultima volta che ha registrato 7 sconfitte in 12 partite fuori casa è stata nel 2001/2002. Contro il Cagliari, la storia sembra favorevole alla Lazio, che necessita di segnare di più, avendo tirato troppo poco verso la porta quest’anno. Nelle ultime partite contro Udinese, Lecce, Napoli e Atalanta, ha effettuato solo 6 tiri nello specchio, la metà di qualsiasi altra squadra.

Il Cagliari ha la percentuale più bassa di tiri in porta (36%), ma nel nuovo anno ha mostrato un miglioramento, avendo tirato verso la porta 21 volte, seconda solo a Milan, Atalanta e Frosinone (27) e Udinese (25). Sarri e Ranieri si aspettano un match intenso.

