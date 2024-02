Gds| Lotito chiede il quarto posto

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Per rilanciare la Lazio e puntare di nuovo alla Champions League, Claudio Lotito torna a essere protagonista in questa fase cruciale della stagione. Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2024, la squadra aveva registrato una serie positiva di cinque vittorie consecutive, con a referto la qualificazione agli ottavi di Champions League e raggiungendo le semifinali di Coppa Italia dopo una vittoria nel derby, trovandosi ad un solo punto dal quarto posto in classifica. Tuttavia, dopo il pareggio con il Napoli e la dolorosa sconfitta contro l’Atalanta per 3-1, la Lazio si è distanziata di cinque punti dalla zona Europa.

Lotito, diversamente da alcuni anni fa, evita il ritiro e adotta approcci meno diretti ma altrettanto decisi, mantenendo costanti contatti con squadra e allenatore. Non potendo essere presente fisicamente a Formello a causa degli impegni politici, Lotito ha instaurato un rapporto di fiducia con Sarri, cercando di essere informato su tutto ciò che accade all’interno della squadra. Sebbene abbia rinnovato la fiducia all’allenatore e riconosciuto il suo lavoro fino a questo momento, il presidente è deciso a ottenere il quarto posto e la qualificazione in Champions League, mostrando grande determinazione e aspettative elevate alla squadra.

Dopo aver risolto la questione dei premi per l’accesso in Champions League, Lotito cerca di incentivare l’ambiente riaprendo le trattative per i rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza, cercando di distendere l’atmosfera. Tuttavia, rimane irremovibile per quanto riguarda l’importanza della partita odierna all’Unipol Domus di Cagliari: i biancocelesti devono assolutamente vincere per riscrivere la storia di una stagione incerta, in cui la Lazio spesso non ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Il match tra Cagliari-Lazio si disputerà oggi all’Unipol Domus alle 15:00, sarà interessante e importante vedere se la squadra saprà rispondere agli stimoli del presidente Lotito, regalandogli una vittoria fondamentale per la seconda parte di stagione, tenendo vive le ambizioni del club.

