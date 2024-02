Hysaj dopo i primi 45’: “Dobbiamo essere attenti e chiudere la partita. Il Cagliari è famoso per ribaltarle nel finale”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo una fase di due sconfitte consecutive che aveva temporaneamente rallentato il suo cammino, la Lazio ha ritrovato il sorriso e la via della vittoria battendo il Cagliari con un convincente 1-3 fuori casa. Questo successo non solo ha permesso alla squadra di riavvicinarsi alla tanto ambita zona Champions, ma ha anche rappresentato l’acquisizione di tre punti fondamentali in chiave classifica

Adam Marusic ha raggiunto il significativo traguardo delle 250 apparizioni in Serie A in un contesto particolarmente felice: durante la vittoria esterna per 1-3 contro il Cagliari. Questa partita non solo ha sottolineato l’importanza di Marusic come punto fermo della difesa della Lazio, ma ha anche evidenziato il suo contributo costante al successo della squadra nel tempo. Celebrare un traguardo personale con una vittoria così importante dimostra l’indissolubile legame tra le prestazioni individuali di Marusic e gli obiettivi collettivi della sua squadra. L’incontro con il Cagliari, dunque, non è stato solo una tappa fondamentale nella carriera di Marusic, ma anche un’ulteriore conferma delle sue capacità di influenzare positivamente il gioco della sua squadra. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli sul campo e la sua affidabilità in situazioni di gioco cruciali hanno fatto di Marusic una figura chiave per la Lazio, contribuendo a rendere la squadra più competitiva e versatile. Questo traguardo non è solo un momento di celebrazione personale per Marusic, ma lo è anche per Ciro Immobile che ha raggiunto quota 200 gol con la maglia della Lazio.

Di seguito il post della Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: