PRIMAVERA 1| Lazio ancora a Torino: la attendono i granata

Quest’oggi alle ore 11 la Lazio Primavera torna in campo a Torino, ancora, per affrontare questa volta i granata nella prima delle due sfide che vedrà i biancocelesti impegnati nella capitale delle Alpi proprio contro l’attuale terza in classifica, a pari punti con i biancocelesti. I granata hanno raggiunto la posizione attuale dopo un percorso importante che li ha visti fare la differenza tanto in campionato quanto, per l’appunto, in Coppa di Lega.

LA LAZIO – I biancocelesti, a seguito della sconfitta interna contro il Torino in Coppa Italia che ha complicato il percorso in vista del ritorno proprio delle semifinali in casa del Torino che si terranno il 21 febbraio alle ore 14, sono volati a Torino per affrontare la Juventus. La partita ha visto i biancocelesti portarsi a casa solamente un punto, che si può tuttavia considerare d’oro dato il momento delicato della squadra di Sanderra e considerando la piega che aveva preso la gara. A pareggiarla Jacopo Sardo, uno dei migliori tra i biancocelesti negli ultimi tempi.

IL TORINO – Un momento di forma che sembrava esser migliore per i granata: il raggiungimento delle prime posizioni dopo alcune vittorie importanti e i tre gol rifilati proprio alla Lazio al Fersini in Coppa Italia hanno lasciato intendere un momento di forma decisamente alto per il Torino. Una situazione che, però, ha vissuto una flessione per mezzo della brutta sconfitta contro il Sassuolo: dopo esser andato in vantaggio per 1-2, i granata si sono fatti prima superare e poi allungare fino al 6-3 finale. Una sconfitta in cui la squadra ha rimostrato le fragilità di inizio stagione. Una gara che si può rivelare, dunque, una vera incognita considerando i momenti delle due squadre.

