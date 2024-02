Vincono le giovani aquile della Lazio (Under 18 e Under 14). Ecco il resoconto della giornata

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Arriva il consueto resoconto del sabato calcistico delle Giovanili della S.S. Lazio, comparso proprio sul sito ufficiale della società. Sono arrivate due vittorie in due scontri diretti per le categorie Under 18 e Under 14, che possono così continuare il loro percorso forti di un sabato molto proficuo.

Ecco il racconto della giornata delle giovani aquile biancocelesti:

“Nella giornata odierna arrivano due vittorie su due negli scontri diretti che hanno visto protagoniste Under 18 ed Under 14. Le aquile classe 2006 espugnano Empoli, mentre i ragazzi di Tommaso Rocchi sono sempre più primi nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Nella seconda giornata del girone di ritorno, l’Under 18 di Francesco Punzi sbanca Empoli con un netto 0-4.

Al Centro Sportivo ‘Monteboro’, i biancocelesti iniziano la sfida spingendo subito il piede sull’acceleratore. Al 14’ la Lazio passa in vantaggio grazie alla rete di Marinaj. La squadra di Silvestri e co. continua a creare gioco ed azioni. Al 34’ arriva il raddoppio capitolino grazie al rigore concretizzato da Serra ed è 2-0. Nella ripresa, i ragazzi di mister Punzi continuano a fare la partita trovando la via del gol per altre due volte con Gelli e Serra, è doppietta personale per quest’ultimo. Al triplice fischio finale Empoli-Lazio termina 0-4. Le aquile classe 2006 si aggiudicano lo scontro diretto con i ragazzi di mister Lisuzzo e li superano in classifica portandosi al quarto posto momentaneo, in attesa degli altri risultati di domani.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi si aggiudicano lo scontro d’alta quota contro l’Accademia Calcio Roma, terza forza del campionato per 1-3.

Una sfida combattuta fin dai primi minuti, sono continui i ribaltamenti di fronte, ma hanno la meglio i biancocelesti a trovare la rete del vantaggio poco prima di far rientro negli spogliatoi. De Vincenzo dalla distanza gonfia la rete per l’1 a 0 e regala il momentaneo vantaggio alla Lazio. Nella ripresa, i padroni di casa provano ad acciuffare il pari, ma i biancocelesti attenti non concedono spazi. Al 21’ arriva il raddoppio delle aquile: sugli sviluppi di un calcio d’angolo affidato a De Vincenzo, è sfortunato il portiere Liguori, la sfera termina in rete ed è doppietta per il numero 10 biancoceleste. Alla mezz’ora la Lazio cala il tris con il solito Schettini Ambrosio per lo 0-3. I padroni di casa trovano il gol della bandiera sul finale con Tassone, ma non basta.

Al triplice fischio finale, la Lazio espugna il campo dell’Accademia Calcio Roma 1-3. I ragazzi di Tommaso Rocci mantengono l’imbattibilità e difendono il primo posto della classifica nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza, allungando il passo proprio sull`Accademia terza della classe, portandosi a +8. “

