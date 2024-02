CdS | Lazio, tris a Cagliari per riprendere la corsa Champions

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Nel cuore di un periodo complicato, la Lazio ha ritrovato il gusto della vittoria, dimostrando carattere e qualità. Il successo per 1-3 ottenuto a Cagliari rappresenta una svolta significativa dopo una serie di risultati deludenti che avevano minato il morale della squadra. Maurizio Sarri, alla vigilia della partita, aveva evidenziato come la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter avesse incrinato la fiducia del gruppo, trasformando un’atmosfera precedentemente positiva in un clima di incertezza. La sua esortazione era stata chiara: era il momento di riscoprire il piacere di giocare a calcio, elemento fondamentale per ritrovare la via del successo.

L’Unipol Domus di Cagliari ha assistito a una dimostrazione di forza da parte della Lazio, con l’autogol di Deiola che ha aperto le danze, segnando l’inizio di una prestazione convincente. Ciro Immobile, con il suo 200° gol in Serie A, ha non solo raddoppiato il vantaggio, ma anche suggellato un traguardo personale straordinario. Felipe Anderson ha poi chiuso i conti, mentre in mezzo è emersa la qualità di Gaetano e l’essenzialità di un Provedel attento e reattivo, cruciale per mantenere il vantaggio della Lazio.

Questo successo, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, non è solo una vittoria di giornata, ma un segnale forte nel contesto della corsa per un posto in Champions League. La Lazio, grazie a questa importante affermazione, ha dimostrato di poter superare le avversità e di avere le qualità necessarie per competere ai massimi livelli. Il ritorno alla vittoria a Cagliari non è solo un riscatto sportivo, ma anche un recupero del senso di divertimento e della fiducia in se stessi, elementi imprescindibili per affrontare con successo le sfide future, in vista sopratutto dell’impegno cotono il Bayern Monaco.

