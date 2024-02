Crisi Bayern, Müller esplode dopo la sconfitta col Leverkusen: “Ci mancano gli attributi, abbiamo urgentemente bisogno di migliorare”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

E’ arrivata l’ufficialità. La Salernitana tramite due comunicati ufficiali ha annunciato prima l’esonero di Filippo Inzaghi e poi l’ingaggio di Fabio Liverani.

Di seguito i due comunicati:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.”

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra.”

Nonostante delle prestazioni, per quanto riguarda almeno la proposta di gioco, discrete, lo stesso non si può dire per i risultati, che vedono la Salernitana ultimissima che sta perdendo tanto terreno dalle sue rivali, motivo per cui la dirigenza della Salernitana ha deciso di esonerare Filippo Inzaghi, decisiva è stata la sconfitta contro l’Empoli di Davide Nicola.

Il presidente Iervolino e il Direttore Sportivo Walter Sabatini si sono messi alla ricerca di una nuova guida tecnica per tentare una salvezza che si sta complicando sempre di più e sta diventando insperata. Come sempre in questi casi tanti sono i nomi che circolano, ma stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza campana avrebbe individuato in Fabio Liverani, il profilo adatto per questa impresa e firmerà domani per la squadra campana per iniziare questa sua nuova avventura. Questo quello scritto da Di Marzio sui propri profili social: “Salernitana, domani la firma del nuovo allenatore Liverani”

L’ultima esperienza su una panchina per Fabio Liverani risale ai tempi del Cagliari nel 2022, prima dei sardi l’ex centrocampista si era seduto sulle panchine di Parma e Lecce ottenendo buoni risultati soprattutto con i salentini. Fabio Liverani ha anche un passato da giocatore in maglia biancoceleste dal 2001 al 2006, disputando 126 partite, segnando 6 gol e alzando la Coppa Italia nella stagione 2003-2004, lasciando buonissimi ricordi nei tifosi della Prima Squadra della Capitale.

Fabio Liverani, dunque, dovrebbe firmare domani con la sua nuova società, ma la sua prima partita sulla panchina della Salernitana sarebbe subito complicata, infatti i granata salentini nella prossima giornata di Serie A Tim andranno in trasferta a Milano dove li attende l’Inter di Simone Inzaghi, per la sfida in programma venerdì 16 febbraio alle ore 21.00, valevole per la venticinquesima giornata. Il calendario poi si andrebbe ad attenuare con le sfide contro Monza e Udinese.

